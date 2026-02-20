Két nagybank ügyfelei is kezdhetnek aggódni?

Nagy Márton nem kertelt. Keddi Facebook-posztjában a nemzetgazdasági miniszter azt írta, hogy „A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható! Öt nagy bank maradhat!”.

Kapcsolódó cikk Nagy Márton csak öt nagybankot szeretne látni Magyarországon A miniszter szerint túl sok a bank az országban.

Régi nóta ez. De meg kell hagyni, ha valamiben, hát ebben Nagy következetes. Már több mint egy évtizede, 2015 júliusában is ugyanezen az állásponton volt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) újdonsült alelnökeként egy interjúban és szakmai konferenciákon is azt hangoztatta, hogy a magyar piacon túl sok bank működik. 5-6 nagybankot tartott ideálisnak, szemben az akkori 9-cel.

Négy évvel később, 2019 októberében az Eurázsia konferencián Nagy újra megerősítette: a tízmilliós lakossághoz képest túl sok a 35 bank, és – mint fogalmazott – „jelentős átalakításokra” van szükség a szektorban.

Persze utóbbi alkalommal már könnyebb helyzetben volt. Hiszen bár a Budapest Bank, az MKB és a Takarékbank egyesülését csak 2020 májusában jelentették be hivatalosan, a fúziót már csaknem másfél évvel korábban mindenki kész tényként kezelte – ahogy erről akkor jómagam is megemlékeztem.

Kapcsolódó cikk BB, MKB, Takarékbank: jön az új szuperbank? Továbbra is napirenden van az MKB Bankból, a Budapest Bankból (BB) és a Takarékbankból létrehozandó szuperbank ötlete, amely részvénycserékkel valósulhatna meg.

Vagyis az akkor még MNB-alelnök 2019 végefelé már pontosan tudhatta, hogy a 9 nagybankból rövidesen csak 7 lesz.

Ám ez még mindig túl sok Nagynak, ezért mondhatta be a bűvös 5-ös számot.

Hogy miért pont most, arra természetesen csak feltételezéseim lehetnek. Meglehet, hogy a nemzetgazdasági miniszter kihasználta azt a hátszelet, amit Orbán Viktor három nappal korábban vetett. Évértékelő beszédében ugyanis a kormányfő szokatlanul élesen bírálta a nemzetközi bankokat, a „halál vámszedőinek” nevezve őket, mint akik profitálnak a háborús helyzetből.

Ugyanakkor Nagy nagybankokra vonatkozó kijelentése arra is alkalmas lehetett, hogy elterelje a figyelmet arról, ami bejárta a sajtót: a Fertő tó osztrák partján találkozott volna a minisztériuma államtitkáraival és osztályvezetőivel egy wellnessezéssel egybekötött meetingre, ám miután megjelent a 444 stábja, ezt lefújták. Zárójelben: Nagy azt állította, hogy nem állami, hanem magánpénzből fogják kifizetni a büntetést a szállodának.



Fotó: Facebook/Nagy Márton

Akármi is állhat az időzítés mögött, az kétségtelen, nem csak a nemzetgazdasági miniszter szemét szúrja már egy ideje a magas banki létszám. Csányi Sándor már 2011 szeptemberében – tehát több mint négy évvel Nagy első kijelentése előtt – azt mondta, hogy a magyar piac méretéhez képest túl sok bank működik az országban. Majd másfél évvel később, 2013 májusában a Reutersnek adott interjújában már konkrétabban fogalmazott az OTP Bankban akkor még az elnöki mellett a vezérigazgatói posztot is betöltött szakember. Nevezetesen, hogy a következő években a magyar nagybankok fele „eladósorba kerülhet”, és hosszú távon mindössze négy-öt nagybank maradhat talpon a piacon. S már 2015 szeptemberében, tehát Nagy mostani kijelentése előtt több mint tíz évvel mondta azt Csányi, hogy öt nagybank „bőven” elég lenne.

Azt azonban, hogy a 7-ből melyik 2 nagybanknak kellene távoznia, eddig még senki nem nevesítette (mondjuk ez az OTP, mint versenytárs, jelenlegi elnökétől furcsa és üzletileg etikátlan is lenne). Orbán évértékelőjéből kiindulva adná magát a feltételezés, hogy a Karmelitában esetleg nem bánnák, ha a lelépő duó egyike az Erste lenne. A miniszterelnök ugyanis ezt a bankot nevesítette egyedüliként a „halál vámszedői” között. Hogy miért, arra megint csak tippem van. A független közvélemény-kutatóknál a Fidesszel szemben nyerésre álló Tisza egyik gazdasági szakértője, Kármán András ugyanis egészen a párthoz való csatlakozásáig, 2025 augusztusáig az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.

Csakhogy Nagy Márton is az Erstétől igazolta az egyik államtitkárát. Szabados Richárd ugyanis 2023 májusában távozott az osztrák tulajdonú banktól, hogy a következő hónaptól az állami tulajdonú IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség) ügyvezetője legyen, 2024 szeptemberétől pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-fejlesztésért felelős államtitkáraként folytassa a pályafutását.

Vagyis amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek?

Szabados Richárddal nemrég a Klasszis Podcastban beszélgettem:

S hogy még pikánsabb legyen az eset: az állam 2023 novemberéig tulajdonosa volt az Erstének, akkor adta el (illetve vissza) a 2016-ban megvásárolt 15 százalékos részesedését.

Annak megítélése, hogy valóban túl sok nagybank van-e Magyarországon, egy hosszabb tanulmány tárgya lehetne. Nagy Márton 2015-ben még arra hivatkozott, hogy a fenntartható jövedelmezőséghez elkerülhetetlen a konszolidáció, magyarul, a hazai bankpiac szereplőinek száma túlzott a piac méretéhez képest. Ez teljesen egybecsengett Csányi Sándor 2011-es érvelésével, amit az OTP elnöke legutóbb 2022 szeptemberében ismételt meg, arra utalva, hogy bizonyos szereplőknél tartósan alacsony a hatékonyság és a jövedelmezőség.

Akkor már néhány hónapja, az extraprofitadó 2022. július 1-jei bevezetésével maga a kormány is tett azért, hogy a bankok jövedelmezősége romoljon. Ez a sarc eredetileg 2023 végéig lett volna hatályban, ám még mindig létezik – mondhatni, „a semmi sem olyan tartós, mint az átmeneti” elvén.

Miközben a bankok terheit növelik még a kamatstop költségei, a készpénzfelvételi limit emelése és az uniós szinten páratlanul magas tranzakciós illeték is. Persze megtehetnék a bankok, hogy e terhekből semmit sem hárítanak át az ügyfeleikre, vagyis nem drágítanák a szolgáltatásaikat. Megtehetnék, de az nem lenne észszerű – vagy életszerű. Más szóval: piacgazdasághoz illő.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)