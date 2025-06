Két nap alatt a második elítélt francia politikus kezét szorongatta meg Orbán Viktor

Miután vasárnap és hétfőn a közügyektől eltiltott Marine Le Pen társaságában vett részt Orbán Viktor a Patrióták Európárt pártcsalád megalakulásának egyéves évfordulójára rendezett összejövetelen, Franciaországból hazafelé egy volt francia elnökkel is tárgyalt a magyar miniszterelnök.

„Akárhogyan is fordult az európai politikában a széljárás, Nicolas Sarkozy elnök úr mindig a magyarok barátja maradt. Tanácsainak most is hasznát fogjuk venni”