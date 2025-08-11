Két számjegyűre nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben a biztos pártválasztóknál

Ha most vasárnap lennének a választások, a megkérdezettek 32 százaléka a Tisza Pártra szavazna, és csak 24 százaléka a Fideszre – erre jutott a Publicus Intézetnek a Népszava megbízásából készülz felmérése.

Az augusztus első hetében, ezer fős mintán, telefonos kérdőíves adatfelvétellel készült felmérésben a biztos szavazóknál a Tisza 36, a Fidesz 30 százalékon áll, míg a biztos szavazó pártválasztók 46 százaléka támogatja a Tiszát, szemben a Fidesz 36 százalékával. A Publicus szerint nőtt az ellenzék előnye, az intézet június végén kutatása 6, 5, illetve 7 százalékpontos különbséget mutatott, míg most a különbség 8, 6, illetve 10 százalék.

A teljes népességet tekintve a két nagy párton kívül csak a Demokratikus Koalíció (DK) jutna be a parlamentbe, a biztos szavazók és a biztos szavazó pártválasztók kategóriájában viszont a DK mellett a Mi Hazánk is. A biztos pártválasztók körében a Mi Hazánk 6 százalékot, a DK 8 százalékot kapna. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2-3 százalékon mozog. A Jobbik, az LMP és a Párbeszéd támogatottsága kimutathatatlan, az MSZP-é is csupán 1 százalék. A bizonytalanok aránya 31 százalék.

A lap szerint szürreálisan magas, 86 százalék azok aránya, akik biztosra ígérik részvételüket a jövő évi parlamenti választáson. A tiszások 99 százaléka mondta azt, hogy mindenképpen elmegy szavazni, míg a fideszeseknél ez az arány 95 százalék. A bizonytalanok nagy többsége sem tervezi, hogy otthon marad a választás napján, 68 százalékuk azt ígéri, elmegy szavazni.