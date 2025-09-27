Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Terrorizmus

Két szervezet került fel a kormány friss „antifa” listájára

mfor.hu

A Magyarország saját terrorizmus elleni listájáról szóló kormányrendelet péntek este jelent meg.

Az ilyen lista létrehozására a fő indoklás, hogy az „»Antifa« ideológiához köthető személyek, csoportok, illetve szervezetek nemzetközi viszonylatban számos erőszakos cselekményt hajtottak végre az elmúlt években”. A rendelet felsorol pár, Nyugat-Európában elkövetett, antifáknak tulajdonított erőszakos cselekményt. Kiemeli a 2023-as budapesti becsület napjához kapcsolódó támadásokat, és több, Magyarországhoz köthető külföldön lévő intézmény ellen elkövetett incidenst. Például azt, amikor az Ilaria Salis mellett tüntető aktivisták elfoglalták egy időre a velencei magyar konzulátust – foglalja össze a 444.

„A Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listájára– az Európai Unió, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete szankciós listáján nem szereplő – olyan csoport, csoportosulás vagy szervezet vehető fel, amelyek tekintetében helye lehet a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazásának. A listán szereplő csoportok, csoportosulások és szervezetek terrorista csoportnak minősülnek” – írja a rendelet.

Hidzsábos antifa tüntető a glendale-i Charlie Kirk emlékműnél.
Fotó: X/@MrAndyNgo
Fotó: X/@MrAndyNgo

Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája:

  1. „Antifa” csoportosulás
  2. Hammerbande / Antifa Ost

Ez a lista az Orbán-kormánynak nem tetsző szervezeteket sorolja fel, Orbán Viktor deklaráltan Donald Trump ihletésére kezdte az antifával, de semmi köze ahhoz a nemzetközileg ismert és elfogadott listához, amelyen az Európai Unió tartja nyilván a világ terrorszervezeteit. A pénteken megjelent kormányrendelet maga hívja fel a figyelmet arra, hogy a ma létrehozott listán azok a „terrorszervezetek” szerepelnek, amelyek az Európai Unióén nem – teszi hozzá a Népszava.

Mint ismert egy 2017-ben Lipcsében alapított antifa csoport tagjai 2023. február 9. és 11. között öt támadásban kilenc embert vertek meg Budapesten az a szélsőjobb éves felvonulása, a kitörésnapi túra és a „becsületnapi” megemlékezés előtt. A Fővárosi Főügyészség 2023. októberi közleménye szerint az ügyben addig három ember, egy olasz nő, illetve egy német férfi és egy német nő ellen kezdeményeztek eljárást: az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, a német férfit és a német nőt pedig bűnszervezetben részvétel bűntettével vádolják. Mindhármukkal szemben fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról való kiutasítást kezdeményezett az ügyészség.

