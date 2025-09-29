Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Önkormányzatok

Két település választott

mfor.hu

Gyömrőn és Tótszerdahelyen tartottak vasárnap időközi polgármester-választást.

Kisberk Szabolcsot a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjét választották Gyömrőn polgármesternek 30,68 százalékos eredménnyel – közölte honlapján, vasárnap a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

A Nemzeti Választási Iroda internetes oldala szerint Kisberk Szabolcs a Mi Hazánk színeiben 1838 szavazatot kapott (30,68 százalék), amivel Gyömrő polgármesterévé választották. Váradi Attila független jelöltként, 1639 szavazattal (27,36 százalék) lett a második, Répás Tamás János a Jó Itt Élni! (JIE) jelöltje 1561 szavazattal (26,06 százalék) a harmadik helyet szerezte meg és Horváth István Attila a Hajnal Egyesület Gyömrőért (HEGY) jelöltje 952 szavazattal (15,89 százalék) a negyedik helyen végzett. A választási névjegyzékben szereplő 15 637 választási választópolgár 16 szavazókörben voksolhatott. A választáson 6041 választópolgár adta le a szavazatát (38,64 százalék), ebből érvénytelen szavazat 52 volt.

Az időközi választásra azért volt szükség a településen, mert a 2024-ben megválasztott polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) július 15-ei hatállyal lemondott.

A településen a 2. és a 6. számú egyéni választókerületekben a képviselők lemondása miatt szintén időközi választást tartottak, amelyen egy független jelölt és egy, a HEGY-hez tartozó jelölt szerzett mandátumot.

Független győzelem Zalában

Az eddig képviselőként és alpolgármesterként tevékenykedő Mihovics Istvánt (független) választották meg Tótszerdahely új települési vezetőjének vasárnap – közölte a falu jegyzője az MTI-vel.

Stricz Zoltán elmondta: a zalai településen 919 szavazópolgár voksolhatott, közülük 504-en járultak az urnákhoz.

Öt független jelölt mérette meg magát, közülük Mihovics István 209 szavazatot szerzett, kilenccel többet, mint a második legtöbb voksot gyűjtő Proszenyák Gábor.

A jegyző jelezte azt is, hogy a polgármesteri megbízatása miatt Mihovics István helyére új képviselő kerül a testületbe, a 2024-es önkormányzati választáson a legtöbb szavazatot elnyert olyan képviselőjelölt, aki akkor nem nyerte el ezt a megbízatást.

Tótszerdahelyen azért írtak ki időközi polgármester-választást, mert a települést 2019 óta irányító Havasi Viktória (független) júliusban indoklás nélkül lemondott tisztségéről

(MTI)

