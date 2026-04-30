Két újabb minisztert jelentett be Magyar Péter

Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására a leendő miniszterelnök. A rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére pedig Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel Magyar Péter.

„Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén”.

„Melléthei-Barna Mártonnak gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról. Az elkövetkező időszakban az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága és azok működése politikamentes legyen” – írta Magyar Péter a közösségi oldalán.