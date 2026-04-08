Kétharmados Tisza-győzelem a Medián becslésében – Magyar Péter óvatosságra int

Új becslést tett közzé a közvélemény-kutató.

A HVG közzétette a Medián legfrissebb elemzését, az intézet mandátumbecslése szerint ugyanis a Tisza Pártnak 138-143 képviselője lehet az Országgyűlésben, vagyis sima kétharmados többségre számíthat.

Mint a cikkből kiderült, a legutóbbi öt reprezentatív felmérése alapján készített mandátumszámítást a Medián. A közvélemény-kutató azonban hangsúlyozta, hogy ez valójában becslés, így „felelősen csak bizonyos sávon belül lehet meghatározni a valószínű értékeket”.

A becslés szerint a Tisza 138-143 mandátumra számíthat, ami sima kétharmados többséget vetít előre, miközben a Fidesz 49-55 képviselői helyre számíthat. A Medián szerint valószínűleg bejut a parlamentbe a Mi Hazánk, amely 5 vagy 6 mandátumra esélyes.

A Medián február utolsó hetében és márciusban öt reprezentatív, telefonos felmérést készített, három különböző call centerrel, összesen 5000 fős mintán. Kevéssel a választások előtt a szavazókorú népesség 48 százaléka készült arra, hogy a Tisza Pártra szavaz, 30 százalék a Fideszre, 4 százalék a Mi Hazánkra, 2 százalék a DK-ra, 1 százalék az MKKP-ra adná a voksát, 15 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni, illetve biztos volt abban, hogy nem fog szavazni – derült ki a cikkből.

Magyar Péter reagált az eredményekre

A Telex cikke szerint kalocsai országjárása végén Magyar Péter reagált az eredményekre, itt úgy fogalmazott:

„Senki ne hagyja magát megtéveszteni és elaltatni, nem közvélemény-kutatást kell nyerni, és legalább 30-40 olyan körzet van, ahol 1000 szavazaton belül van a különbség. Úgyhogy ebből lehet kétharmados Tisza-győzelem is, és nagyon gyenge győzelem is.”

A kormányközeli intézet Fidesz-előnyt mért

Április 2-án tette közzé a Schmidt Máriához közel álló XXI. Század Intézet is közzétette saját adatait, ahogy arról cikkünkben is írtunk.

E szerint a Fidesz 46 százalékon áll (nincs változás), a Tisza 41-en (nincs változás)„. Az intézet emellett arra jutott, hogy a „sok Dobrev Klára-plakátnak és a növekvő szavazási kedvnek köszönhetően” a DK elérné az öt százalékot, ami „egy veszélyes forgatókönyv is lehet a Fidesz számára a Tisza–DK esetleges koalíciója miatt”.

