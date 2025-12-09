3p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Kétszáz milliót sikkasztott az egykori magyar sportelnök

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott az egyik budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetséget – a vád szerint – százmilliókkal megkárosító volt elnök, egy 86 éves férfi ellen.

Vádat emelt az ügyészség Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) volt elnöke ellen, miután a vádirat lényege szerint a férfi 2000 decembere és 2020 áprilisa között a sportszövetség elnöke volt. Elnöksége alatt a szövetséget szoros és kizárólagos ellenőrzése alatt tartotta, azt teljhatalommal vezette. Nem engedett teljes betekintést a szervezet végrehajtó bizottsága tagjainak a pénzügyekbe, továbbá rendszeresen jelentős összegű készpénzt vett fel a szövetség bankszámláiról.

A férfi 2019-ben és 2020-ban több alkalommal, nem a szövetség érdekében, összesen 204.450.000 forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, a pénzt eltulajdonította.

A vezető 2017 őszétől kezdve évi 300 000 dollár tiszteletdíjra és 50 000 dollár költségtérítésre volt jogosult. Ennek ellenére ennél két évben is többet, 2017-ben 145 000 dollárral (38 365.550 forinttal), míg 2019-ben rendszeres haszonszerzésre törekedve 15 000 dollárral (4 534 350 forinttal) magasabb összeget vett fel. A vádlott ezt a 42 899.900 forintnak megfelelő összeget is jogtalanul használta fel.

Több bűncselekmény is van a rovásán
Több bűncselekmény is van a rovásán
Fotó: olimpia.hu

A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönre és pénzbüntetésre, illetve határozott időre tiltsa el sportvezetői foglalkozás gyakorlásától.

Aján Tamás három éve a doppingszabályok súlyos megsértése miatt örökös eltiltást kapott. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) szerint Aján többször is szabálysértést követett el azzal, hogy doppingeseteket tussolt el, vagy nem engedte, hogy a doppingeljárást lefolytassák. Az IWF volt alelnökét, a román Nicu Vladot bűnrészesség miatt szintén örökre eltiltották a sportvezetői tevékenységtől.

Az IWF egykori tisztségviselői ellen felhozott vádak bebizonyosodtak. A szabálytalanságok súlyosságára tekintettel, és arra, hogy ezeket milyen hosszú ideig követték el, a CAS az örökös eltiltást látta az egyetlen megfelelő büntetésnek – áll a CAS közleményében.

 

