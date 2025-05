Kevesebb az ittas sofőr, csökkent a halálozások száma a közutakon

Kapcsolódó cikk Hableány kártérítési per: a valaha volt legmagasabb összegről van szó Példátlanul magas, 4,3 milliárd forint a tét a Hableány-perben.

Nemcsak az új elektromos járművek válnak egyre veszélyesebbé, de a vasúti közlekedés is rég nem látott mélyponton volt tavaly a balesetek szempontjából. Összesen 149 nagyobb baleset történt, ami ötéves rekord, és a kétszerese a 2023-asnak. Ezek során 66-an haltak meg, és 26 személyi sérülés történt.

Az ittas állapotban okozott személyi sérüléses balesetek száma például szintén mélyponton van, tavaly 833 járművezető és 11 részeg gyalogos miatt kellett a rendőr mellett a mentőt is kihívni. A legtöbb esetben – 580 alkalommal – egy balesetet okozó személyautó sofőrjénél mutatott ki alkoholt a szonda, és ez is történelmi mélypont. Sajnálatos viszont, hogy a baleseti statisztikákban megjelentek a részeg rolleresek és elektromos kerékpárosok, a rolleresek tavaly 59 esetben okoztak személyi sérüléses balesetet.

A statisztika szerint a halálos közúti balesetek száma folyamatosan csökken, az 1990-es évek elején még 2 ezer fölött volt az áldozatok száma, 2008-ban viszont ezer alá csökkent, azóta pedig megfeleződött. A háttérben több tényező is állhat. Az autók egyre biztonságosabbak, a baleseti gócpontokra egyre több jelzőlámpát és trafipaxot helyeznek ki, emellett az autósok is egyre fegyelmezettebbek.

A közút egyre biztonságosabb, a vasúti közlekedésben viszont a kétszeresére nőtt a balesetek száma tavaly – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból. 2024-ben összesen 497-en vesztették életüket valamilyen közlekedési balesetben Magyarországon. A legtöbben a közutakon haltak meg, 446-an, ami történelmi mélypontnak számít még annak ellenére is, hogy a hírek tele vannak a szörnyű balesetekkel. A korábbi történelmi mélypont 2020-ban, a Covid-járvány kirobbaanásának évében volt, akkor 460-an haltak meg az utakon.

Tovább csökkent tavaly a halálos közúti balesetek száma, 446-an vesztették életüket a közutakon, ittasan is egyre kevesebben vezetnek, a vasúti balesetek száma viszont megugrott a friss adatok szerint.

