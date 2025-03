Kevesebb, mint egy nap alatt összeadták Hadházy Ákos többmilliós bírságát a támogatói

Hétfő reggel derült ki, hogy Hadházynak 7 millió forintot kellene fizetnie azért, mert megzavarta Orbán Viktor február 24-i parlamenti felszólalását azzal, hogy hangosan lejátszotta az ülésteremben Orbánnak azt a 18 évvel ezelőtt nyilatkozatát, amelyben még a nyugati demokráciák mellett köteleződött el.

„Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. A demokráciát pedig nem lehet felülről irányítani, csak az emberek szívéből nőhet ki, és rendezheti be az élhető magyar életet” – hangzott el a beszédben a kormányfőtől, aki akkor ellenzékben ült.

Hadházy hálás a támogatóinak

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Miután kiderült, hogy szokatlanul nagy összegű büntetés kap Hadházy az akciójáért, beindult az adakozás a képviselő szimpatizánsai körében, de a Momentum is felajánlott egymillió forintot.

„Kimondhatatlanul hálás vagyok azoknak, akik ismét segítettek egy jó nagy fityiszt mutatni az ún. parlament fura urának” – köszönte meg Hadházy a felajánlásokat a 7 millió forint összegyűlése után írt bejegyzésében. „Emberből vagyok én is, így el kell mondanom most is: természetesen az anyagi támogatás jól jön, de ennél sokkal fontosabb az az erkölcsi támogatás, amit a sok felajánlás és a hozzájuk írt üzenetek jelentek. Köszönöm! Ez ad erőt és reményt, hogy lehet és érdemes folytatni” – tette hozzá.