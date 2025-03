Kezd elfogyni a levegő Matolcsy Györgyék körül

A tizenkét év után távozó MNB-elnök profilidegen tevékenységének volt egy olyan aspektusa, amely miatt akár felelősségre is lehet vonni

Kapcsolódó cikk Kell-e félnie Matolcsy Györgynek? A tizenkét év után távozó MNB-elnök profilidegen tevékenységének volt egy olyan aspektusa, amely miatt akár felelősségre is lehet vonni

A március eleje óta már Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter által vezetett MNB azt közölte, hogy „a jegybank új vezetése hivatalba lépését követően a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány élére új kuratóriumi vezetést jelölt ki”, és új vezérigazgatója lett az Optima Befektetési Zrt.-nek is. Az MNB szerint az új vezetésnek fontos feladata, hogy „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak az Alapítvány és az Optima Zrt. működésének feltárására”.

A jelentéstervezet szerint ezt a hatalmas összeget rosszul fektették be, ami miatt a vagyon egy része már jelentősen le is csökkent, miközben a pénzből részesültek Matolcsy György nemrég távozott jegybankelnök fiának környezetéhez kötődő cégek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!