Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

A Tisza-kormány első kormányülése után sajtótájékoztatót tartott. Először Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva szóvivők szólaltak fel, akik azt mondták, hogy még kidolgozás alatt van a sajtótájékoztatók kidolgozásának keretrendszere, mivel valódi partnerként akarja a kormány kezelni a sajtót – írja az Economx.

A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg is tart a kormányülés, de rengeteg mondanivalója van. Elsőként a kárpátaljai dróntámadásra tért ki. Úgy véli, hogy a háború kitörése óta ez legintenzívebb dróntámadás, ami Kárpátalját érintette. Vitézy Dávid értesülései szerint magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett menniük.

Hangsúlyozta, Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőttre berendelte a magyarországi orosz nagykövetet a dróntámadások miatt.

Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülésén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án

Magyar Péter azt mondta: ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó statútumrendeletet, az „valamikor éjfél előtt meg kell jelenjen a Magyar Közlönyben”.

Tájékoztatása szerint csütörtökön délután három órakor megtörténik a kormányzati átadás-átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere.

Magyar Péter jelezte: a jövő héten nem ülésezik az Országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást.