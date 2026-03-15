Kezdődhet a méricskélés: légifelvétel jött a Tisza vonulásáról is

A 444 mutatott be a levegőből készült felvételeket a Tisza Párt által március 15-ére meghirdetett Nemzeti Menetről.
A Magyar Péter hívására összegyűlt tömeg a Deák térről az Andrássy úton vonult vasárnap déluán a Hősök terére, ahol a pártelnök tart ünnepi beszédet.
Mint korábban írtuk, mind a kormánypártok, mind a Tisza számára kulcsfontosságú az április 12-i választások előtt, hogy megmutassák, rengeteg embert képesek az utcára vinni.
A kormánypártokat támogató Békementről készült légifelvételeket itt talál: