1p

Közélet Kormányinfó

Kezdődik a Kormányinfó – kövesse percről percre az Mforon!

Vámosi Ágoston
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter 10 órától bejelenti a legutóbbi kormányülés döntéseit. Az Mfor percről percre közvetítésben tájékoztat a legfrissebb fejleményekről.

10 órától Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő válaszol az újságírók kérdéseire a Kormányinfón. A hét eseményei bőven szolgáltattak témát: a közel-keleti konfliktus, az ennek is köszönhető olajár-ingadozás, és a kormány számára kellemetlen közvélemény-kutatási adatok is szorítóba helyezték a minisztereket és a miniszterelnököt.

Első a tényfeltáró szakbizottság

A kormány egy tényfeltáró szakbizottságot hoz létre, amelyet az energiaügyi minisztérium államtitkára, Czepek Gábor vezet, és a Mol szakemberei is részt vesznek benne.

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy az Irán és Omán közötti Hormuzi-szoroson veszélybe került az olajszállítás, ezért bizonytalan, hogy a világ olajszállítmányának 20 százaléka el tud-e jutni az érkezési helyére. Hernádi Zsoltnak, a Mol elnök-vezérigazgatójának szavaira hivatkozva hozzátette, hogy működőképesnek tartja a Barátság kőolajvezetéket, és biztos abban, hogy nincs fizikai akadálya az olajszállítás megindításának.

Magyarország stratégiai kőolaj-tartalékából 250 ezer tonnát szabadítottak fel, emellett pedig exporttilalmat is elrendelt a kormány a kőolajra.

Leszállt Szijjártó Péter, már nagyon várták a repülőtéren

Hozzátartozóik fogadták a két magyar hadifoglyot a budapesti repülőtéren.

Népszavazást indítanak az önkormányzatok

Országos online véleménynyilvánító szavazást indít a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.

Szijjártó Péter két hadifogollyal tér haza Moszkvából

Putyin megerősítette: két magyar hadifoglyot is elengednek Szijjártó Péterrel. 

Felfüggesztették Karácsony Gergely büntetőeljárását

Kiderült: a Pride-ügyben alkalmazandó jogszabályok sértik az Alaptörvényt, például a békés gyülekezéshez való jogot.

Hihetetlen nagy számban fognak szavazni a külföldön élő magyarok

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Orbán Viktor szerint újabb körrel bővült, aki ellen védekezni kell

A létesítményekhez kivezényelt honvédség és rendőrség innentől kezdve nem csak az ukrán támadásoktól, hanem a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyek ellen is védenek.

Íme a DK országos listájának első 20 helyén álló politikusok

Eljött a nap, hogy a DK is bemutatta az első húsz helyen álló jelöltjét. 

Biodóm: több száz milliós ráncfelvarrással készülnek a nyári nyitásra (frissítve)

Idén nyáron megnyílhat az eredeti terveknél sokkal szerényebb kivitelezésű Biodóm, amely egyfajta fedett városi oázisként fog működni majd. Úgy tűnik, a közel félmilliárd forintos újabb ráfordítás, amit most a Fővárosi Állat- és Növénykert a Biodómra költ, már a nyitásra való felkészülésnek köszönhető.  

A Závecz és a Publicus is Tisza vezetést mér friss kutatásaiban

A friss felmérések szerint a biztos pártválasztók között a Závecznél 50-38-ra, míg a Publicusnál 47-39-re vezet a Tisza.

A nagy duett bejött a tévézőknek

Fekete Pákó és Gáspár Bea nagyot kaszált – megint a TV2 dörzsölhette a tenyerét

Így alakultak a 9. hét nézettségi adatai.

