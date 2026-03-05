Kezdődik a Kormányinfó – kövesse percről percre az Mforon!

Első a tényfeltáró szakbizottság

A kormány egy tényfeltáró szakbizottságot hoz létre, amelyet az energiaügyi minisztérium államtitkára, Czepek Gábor vezet, és a Mol szakemberei is részt vesznek benne.

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy az Irán és Omán közötti Hormuzi-szoroson veszélybe került az olajszállítás, ezért bizonytalan, hogy a világ olajszállítmányának 20 százaléka el tud-e jutni az érkezési helyére. Hernádi Zsoltnak, a Mol elnök-vezérigazgatójának szavaira hivatkozva hozzátette, hogy működőképesnek tartja a Barátság kőolajvezetéket, és biztos abban, hogy nincs fizikai akadálya az olajszállítás megindításának.

Magyarország stratégiai kőolaj-tartalékából 250 ezer tonnát szabadítottak fel, emellett pedig exporttilalmat is elrendelt a kormány a kőolajra.