Kezdődik a tavaszi menet: vajon kap kellemetlen kérdéseket a kormány?

Az ülésnap végén másfél órában interpellációk hangzanak el, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

A parlament elfogadhatja a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal elnökei, valamint az ügyészség 2022-es és 2023-as beszámolóját, mint ahogy nemzetközi szerződések mellett döntés születik a jegybank 2022-es és 2023-as beszámolójának elfogadásáról is.

Képviselői mandátumigazolás és eskütétel is lesz, miután januárban a fideszes Csibi Krisztinát választották meg a Tolna vármegyei 2-es számú, dombóvári választókerület országgyűlési képviselőjévé a tavaly októberben elhunyt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár helyére.

Elkezdődik hétfőn az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, amelynek első ülésnapján mandátumigazolás, határozathozatal, interpellációk és azonnali kérdések elhangzása is várható.

