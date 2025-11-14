Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

A Tisza Párt hétfőn, november 17-én bejelenti, kiket jelöl a parlamenti képviselőjelölti pozícióra mind a 106 egyéni választókerületben.

„Orvosokat, tanárokat, ápolókat, gyermekvédelmi szakembereket, vállalkozókat, gazdákat, jogászokat, művészeket, mérnököket” – sorolta a jelöltek hivatásait a pártelnök, Magyar Péter közösségi oldalán.

Arról, hogy ki képviselje a pártot a különböző kerületekben, végül nem a Tisza Világ applikáción dönthetnek a választók, hanem a Nemzet Hangja felületen. A változtatásra az alkalmazást érintő adatszivárgás miatt volt szükség.