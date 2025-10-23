Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Karácsony Gergely Magyar Péter Orbán Viktor

Kezdődik október 23-a: üzent a főpolgármester, kutyapárti aktivistákat vittek be

mfor.hu

A köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult a főpolgármester szerint.

Idén először, és mostantól mindig, a lyukas zászló leng a Városházán, a Lánchídon és más budapesti hidakon is október 23-án – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a nemzeti ünnep alkalmából készített videójában. 

Karácsony úgy fogalmazott:

„A lyukas zászló az 1956-os forradalom talán legszebb szimbóluma. A diktatúra stigmájától megszabadított trikolór üzenete világos. A nemzeti összetartozás csak akkor lehetséges, ha senki, semmilyen ideológia nevében, senkinek nem akarja megmondani, hogy hogyan kell szeretni a hazát.”

A főpolgármester szerint 1956 egy magas erkölcsi mérce, ami Budapest számára egy kiindulópont. Október 23-a a köztársaság ünnepe, az 1956-ban kiharcolté, az 1989. október 23-án kikiáltott harmadiké, és a szívünkben élő negyediké – fogalmazott. Karácsony Gergely szerint ez utóbbi azt a reményt hordozza magában, hogy Magyarország ismét szabad és egyenlő polgárok közös otthona lesz. 

„A köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult” – tette hozzá Karácsony. A főpolgármester kiemelte a civileket, a gyermekvédelmi rendszer és az igazságtalanságok ellen felszólaló polgárokat, mozgalmakat, és a szakszervezeteket. Emellett szerinte Budapest, mint a sokszínűségére büszke és szolidáris város is a DNS-ében hordozza a köztársaság eszméjét.

„Szükségünk van a szabadságra. És ehhez szükségünk van egymásra. Hogy ennyi év gyűlölködés után végre fellélegezhessünk” – jegyezte a főpolgármester, aki Göncz Árpád, a Harmadik Magyar Köztársaság első elnökének szavaira is utalt beszéde végén.

Kutyapártos passzivistákat vittek be az éjjel a rendőrök

„Sajnos ma csak Újpest-Központban lesz pult, valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát, Editet, Kárment és Botit, miközben békepárti üzenetekkel láttuk el a békemenet útvonalát. A fejleményekkel jelentkezünk! A béke nem várhat!” – írta csütörtök reggel a Facebookon Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listavezetője. A párt passzivistái a képek tanúsága szerint orosz, angol és magyar nyelven megfogalmazott üzeneteket festettek az aszfaltra.

A Kutyapárt aktivistái feliratokat festettek a betonra, a békemenet útvonalára
A Kutyapárt aktivistái feliratokat festettek a betonra, a békemenet útvonalára
Fotó: Facebook/Nagy Dávid MKKP

A mai napon először Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mond beszédet a Kossuth téren. Előtte 11 órakor indul a békemenet az Elvis Prelsley térről, ami a Margit hídon és a Nyugati téren át érkezik meg a kormányfő beszédének helyszínére. 14 órakor a legfőbb kihívó, Magyar Péter és a Tisza Párt Nemzeti Menete indul el a Deák Ferenc térről, a pártelnök pedig a Hősök terén tart beszédet.

