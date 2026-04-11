Kezet akar fogni fideszesekkel?

„Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, hogy a Fidesz a biztos választás” – mondta Orbán Viktor mai Facebook-posztjában.

„Ennek az akciónak a részeként a ránk eső kézfogás mennyiséget mi is leszállítjuk a mai nap során” – tette hozzá.

A 444 azt is hozzáteszi: hivatalos kézfogásszámláló sajnos nincs, de Szijjártó Péter már reggel azt psoztolta Vácról, hogy nagyszerűen haladnak ebben a saját maguk által kitalált, egyedül művelt sportágban. Lázár János teljes kisfiús sármját bedobva somolygott a saját retrósra karcolt videójában, azt mondta, Észak-Magyarországra megy a fideszes busz, ott várható a választás előtti kézfogásosztás.