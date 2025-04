Kézigránát-ügy: az emberek fele szerint le kellene mondania a miniszternek

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A Népszava által a Publicus Intézettől rendelt közvélemény-kutatás szeirnt az emberek 76 százaléka szerint nincs szükség arra, hogy kormánytisztviselőknek olyan katonai kiképzést tartsanak, ahol éles gránátot is használnak, és csak 13 százalék szerint szükséges ez. Még a kormánypárti szavazók 50 százaléka is szükségtelennek tartja a programot.

Büszkén jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hogy újabb harckocsikat és páncélosokat kapott a honvédség.

