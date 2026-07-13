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Közélet Balásy Gyula Lounge Design Kft

Ki fogja idén a tüzijátékot szervezni? – Balásy cége biztos nem

mfor.hu

Mivel korábban még Balásy Gyula cége kapta meg az idei augusztus 20-i tűzijáték szervezését, ráadásul erre az előleget is megkapta, most az utolsó pillanatban keresnek új vállalkozót a tűzijátékhoz – írja a hvg.hu.

Az erről szóló közbeszerzés egyhetes átfutását és a nyílt versenyt kizáró módját a sürgősség indokolta, miután a tízmilliárdos projektet már megnyert Balásy-cég ellehetetlenült – írja a hvg.hu.

Az idő rendkívüli módon sürget, hiszen mindössze egy hónap alatt kellene megszervezni az augusztus 20-i állami rendezvénysorozatot, tűzijátékkal, zenei és kulturális rendezvényekkel.

A hvg.hu cikke szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. egy keretszerződés részeként már február 10-én nyertest hirdetett, másnap pedig meg is kötötték a nettó 9 milliárd 827 millió 317 ezer 620 forint, vagyis bruttó 12,5 milliárdos szerződést a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-vel.

Az idei Szent István-napi programsorozat és állami tűzijáték megvalósítására a Lounge Eventtel kötött vállalkozási szerződés, és azon belül az egyedi megrendelések teljesítése megkezdődött, sőt a szerződés szerinti előlegeket is kifizették. Aztán a Lounge Event számláinak zárolása után a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. idén július 7-én új közbeszerzési eljárást hirdetett, a mai napot megjelölve az ajánlatok beadására. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség szerint az ismert okok miatt volt erre szükség, miután a Balásy Gyulához tartozó cégek ellen adóhatósági eljárás indult, így a korábban kötött szerződéseiket az állami cég is felmondta.

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