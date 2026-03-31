Ki hajrázik jobban: a Tisza vagy a Fidesz? Klasszis Klub Live Somogyi Zoltánnal

A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Magyar Péternek a közéletbe való másfél évvel ezelőtti berobbanása óta a Tisza Párt fokozatosan növelte a népszerűségét. A 2024. júniusi európai parlamenti választásokon még csak megközelíteni tudta a Fideszt, ám azt követően beérte, m

Célegyenesbe fordult a választási kampány. Ezt jól jelzi, hogy nincs olyan nap, amikor a győzelemre esélyes két párt vezetője, Orbán Viktor (Fidesz) és Magyar Péter (Tisza Párt) ne tűnne fel az ország egyik vagy másik (akad olyan, hogy egy nap több) pontján is. Az országjárást a 16 éve regnáló kormánypárt kihívójának első embere már régóta műveli, de aztán a pártelnök-miniszterelnök is útnak indult.

Meglehet, a közvélemény-kutatási adatok hatására. A kormányközeli Nézőpont Intézet kivételével – mely rendre Fidesz-győzelmet jelez előre – a többi közvélemény-kutató mérései azt mutatják, hogy tizenhat év után először kormányváltásra kerülhet sor.

Kérdés, történhet-e fordulat az utolsó napokban. Például a rendszerváltás óta nem látott durvaságú kampány hatására, amely nem szűkölködik botrányokban, kiszivárogtatott információkban, és biztosként eladott dezinformációkban. Ebből is látszik, mekkora a tét.

Fotó: Klasszis Média

Kérdés, hogyan fogadják azok ezt a finist, akik még nem döntötték el, kire szavaznak. Hiszen mindenki azt találgatja, vajon mekkora lehet azok tábora, akik elmennek voksolni április 12-án, de még bizonytalanok, hogy az öt induló párt (Fidesz, Tisza, DK, Mi Hazánk, Kétfarkú Kutya) neve közül melyikhez biggyesztik oda az X-üket.

Mennyiben gyakorolhat hatást az, hogy a befektetők mintha kormányváltást látnának szívesen? Legalábbis erre utal, hogy a Medián mérésének március 25-ei publikálása után, amely növekvő Tisza-előnyt jelzett, amiből még a kétharmadot is ki lehetett olvasni. Létezik-e egyáltalán az a bizonyos „győzteshez húzás”?

Mindezekről kérdezzük Somogyi Zoltánt, a Political Capital szociológus alapítóját a Klasszis Klub Live következő adásában. De természetesen élő adásunk során olvasóink is kérdezhetnek.

