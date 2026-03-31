3p
Közélet Klasszis Klub Podcast Videók Somogyi Zoltán

Ki hajrázik jobban: a Tisza vagy a Fidesz? Klasszis Klub Live Somogyi Zoltánnal

mfor.hu

A Political Capital szociológus alapítója április 8-án, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Az április 8-án, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

>> Jelentkezzen most!

Magyar Péternek a közéletbe való másfél évvel ezelőtti berobbanása óta a Tisza Párt fokozatosan növelte a népszerűségét. A 2024. júniusi európai parlamenti választásokon még csak megközelíteni tudta a Fideszt, ám azt követően beérte, m

Célegyenesbe fordult a választási kampány. Ezt jól jelzi, hogy nincs olyan nap, amikor a győzelemre esélyes két párt vezetője, Orbán Viktor (Fidesz) és Magyar Péter (Tisza Párt) ne tűnne fel az ország egyik vagy másik (akad olyan, hogy egy nap több) pontján is. Az országjárást a 16 éve regnáló kormánypárt kihívójának első embere már régóta műveli, de aztán a pártelnök-miniszterelnök is útnak indult.

Meglehet, a közvélemény-kutatási adatok hatására. A kormányközeli Nézőpont Intézet kivételével – mely rendre Fidesz-győzelmet jelez előre – a többi közvélemény-kutató mérései azt mutatják, hogy tizenhat év után először kormányváltásra kerülhet sor.

Kérdés, történhet-e fordulat az utolsó napokban. Például a rendszerváltás óta nem látott durvaságú kampány hatására, amely nem szűkölködik botrányokban, kiszivárogtatott információkban, és biztosként eladott dezinformációkban. Ebből is látszik, mekkora a tét.

Somogyi Zoltán április 8-án, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: Klasszis Média

Kérdés, hogyan fogadják azok ezt a finist, akik még nem döntötték el, kire szavaznak. Hiszen mindenki azt találgatja, vajon mekkora lehet azok tábora, akik elmennek voksolni április 12-án, de még bizonytalanok, hogy az öt induló párt (Fidesz, Tisza, DK, Mi Hazánk, Kétfarkú Kutya) neve közül melyikhez biggyesztik oda az X-üket.

Mennyiben gyakorolhat hatást az, hogy a befektetők mintha kormányváltást látnának szívesen? Legalábbis erre utal, hogy a Medián mérésének március 25-ei publikálása után, amely növekvő Tisza-előnyt jelzett, amiből még a kétharmadot is ki lehetett olvasni. Létezik-e egyáltalán az a bizonyos „győzteshez húzás”?

Mindezekről kérdezzük Somogyi Zoltánt, a Political Capital szociológus alapítóját a Klasszis Klub Live következő adásában. De természetesen élő adásunk során olvasóink is kérdezhetnek.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben április 8-án, szerdán 15:30-kor.

>> Jelentkezzen most!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tordai Bence is visszaléphet 3 napon belül

Rekordrészvétel lesz a választáson?

Nézőpont: 66 egyéni körzetben nyerhet a Fidesz

Török Gábor elárulta, mit léphet hatalomátadáskor a Fidesz

Újabb kiszivárgott tiszás dokumentumról ír az Index, Magyar Péter szerint egy árva szó sem igaz belőle

Hagyatéki eljárás: mikor húzódik el a folyamat?

Kijött az elemzés: fideszes bástyáknál fordított a Tisza – ábrával

„Klárának eddig nem volt erőssége a humor – most bizonyította, hogy van neki…" Olvasóink reagáltak a DK elnökének szavaira

Hetek óta téma, hogy a kisebb pártok indulása milyen hatással van a választási matekra: nehezíti a kormányváltást, hiszen a változást akarók szavazatai szétoszlanak, vagy valós esélyt ad, hogy multipolárissá váljon az egyébként várhatóan homogén jobboldali parlament? Dobrev Klára gondolatait olvasóink nehezen fogadják. 

Összeköltözik Orbán Viktor Hajdú Péterrel, Felcsúton

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG