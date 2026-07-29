Ki jelenti a legnagyobb veszélyt Magyar Péterre? Megnevezték

A HVG szemlézte a Political Capital friss elemzését, amelyben megnevezték, hogy a miniszterelnök számára jelenleg mi lehet a legnagyobb kihívás.

Mint írták, Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. A miniszterelnökre nagy teher hárul, de ez részben a saját döntése, hiszen „jórészt egyedül van a politika színpadán, ahol egyszerre szerző, rendező és főszereplő: a kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül”. A Political Capital értékelése szerint:

A show egyelőre népszerű, de Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézeshetek.

Az elemzőcég szerint a Tisza helyzete óriási erőfölénye ellenére sem egyszerű, sőt a magas támogatottságból adódik, hogy rendkívül heterogén szavazótábornak kell megfelelnie. Kisebb-nagyobb hibák az elemzőcég szerint már május-június során is becsúsztak, de azokért még nem büntettek a választók, viszont az elsietett köztársaságielnök-jelölés ebben is változást hozott. Erről korábbi cikkünkben is írtunk, hiszen a Medián adataiban a Tisza megtorpanása látszott az incidens után: