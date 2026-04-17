Péntek délelőtt 10 órakor kezdődnek az egyeztetések a parlament alakuló üléséről az Országházban. A találkozó azért is lesz izgalmas, mert most először ülhetnek közös asztalhoz a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom képviselői. A parlamenti bizottságok felosztásáról, a parlamenti tisztségekről és a májusi alakuló ülés menetrendjéről lesz szó a tervek szerint. Kiderülhet, hogy ki lesz Kövér László utódja az Országgyűlés élén, milyen parlamenti bizottságokat szeretne a Tisza Párt, és mennyire lesz nagyvonalú a leendő ellenzékével – írja a Telex.

A jelenlegi állás szerint a Tisza Pártnak 137, a Fidesz–KDNP-nek 56, a Mi Hazánk Mozgalomnak 6 képviselője lehet a következő parlamentben. A külképviseleti és átjelentkezéses szavazatok megszámlálása után azonban valószínűleg még további mandátumokhoz jutnak Magyar Péterék a Fidesz kárára, a parlament pontos összetételét így várhatóan csak szombat estére ismerhetjük meg.