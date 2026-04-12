Talán mondhatjuk, hogy minden idők legkiélezettebb, de biztosan a leghosszabb választási kampányának végéhez érkeztünk: Magyarország választ, a szavazófülkék reggel 6 és este 7 óra között várják a 7,6 millió belföldön, személyesen szavazásra jogosult állampolgárt. Percről percre követjük az eseményeket.
Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról
Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.
Vajon mikor lesz eredmény?
A szavazás napján 19 óráig, illetve valamennyi szavazókör bezárásáig - a választópolgárok befolyásolásának elkerülése érdekében - a választás eredményére vonatkozó adat nem hozható nyilvánosságra - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel vasárnap.
Korábbi választáson egyébként előfordult olyan, hogy az átjelentkezők magas száma miatt egyes szavazókörökben még 7 óra után is sorba álltak a választópolgárok.
A szavazás napján a Nemzeti Választási Iroda több alkalommal közöl adatokat a részvétel alakulásáról, az első adatokat az NVI reggel 7 óra után teszi közzé, ezt követően 9, 11, 13, 15, 17 és 18:30 órakor frissülnek a részvételi adatok a valasztas.hu oldalon.
Miért kapnak sokan zöld borítékot?
Azok a választópolgárok, akik nem a lakóhelyükön szavaznak az országgyűlési képviselők választásán - összesen mintegy 224 ezren - zöld borítékot kapnak a szavazatszámláló bizottságtól, ebbe kell belehelyezniük a kitöltött szavazólapjaikat. A borítékot - mivel az "utazni fog" a választópolgár lakóhelye szerinti választókerületbe - lezárva kell az urnába dobni - emlékeztet az MTI.
Végre elkezdődött - íme, az első fotó
Az MTI első április 12-i fotója Székesfehéron készült:
Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel az MTI-vel.
Lehet csalni a szavazatok számolásakor a vasárnapi választásokon?
Tényleg oda kerül a szavazatunk, ahova szánjuk? Tökéletes rendszer nincs, de hogyan és mennyire lehet csalni a magyar választásokon a szavazókörökben?