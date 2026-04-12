Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Talán mondhatjuk, hogy minden idők legkiélezettebb, de biztosan a leghosszabb választási kampányának végéhez érkeztünk: Magyarország választ, a szavazófülkék reggel 6 és este 7 óra között várják a 7,6 millió belföldön, személyesen szavazásra jogosult állampolgárt. Percről percre követjük az eseményeket.

Vajon mikor lesz eredmény?

A szavazás napján 19 óráig, illetve valamennyi szavazókör bezárásáig - a választópolgárok befolyásolásának elkerülése érdekében - a választás eredményére vonatkozó adat nem hozható nyilvánosságra - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel vasárnap.

Korábbi választáson egyébként előfordult olyan, hogy az átjelentkezők magas száma miatt egyes szavazókörökben még 7 óra után is sorba álltak a választópolgárok.

A szavazás napján a Nemzeti Választási Iroda több alkalommal közöl adatokat a részvétel alakulásáról, az első adatokat az NVI reggel 7 óra után teszi közzé, ezt követően 9, 11, 13, 15, 17 és 18:30 órakor frissülnek a részvételi adatok a valasztas.hu oldalon.

Miért kapnak sokan zöld borítékot?

Azok a választópolgárok, akik nem a lakóhelyükön szavaznak az országgyűlési képviselők választásán - összesen mintegy 224 ezren - zöld borítékot kapnak a szavazatszámláló bizottságtól, ebbe kell belehelyezniük a kitöltött szavazólapjaikat. A borítékot - mivel az "utazni fog" a választópolgár lakóhelye szerinti választókerületbe - lezárva kell az urnába dobni - emlékeztet az MTI.

A szavazatszámláló bizottság az átjelentkezett választópolgár esetében a névjegyzék alapján állapítja meg, melyik egyéni választókerület szavazólapját kaphatja meg a párt- vagy nemzetiségi lista mellett. A bizottságnak zöld borítékot kell adnia az átjelentkezett választópolgárnak. A zöld borítékon annak az egyéni választókerületnek a megjelölése szerepel, amelynek a választó az egyéni képviselőjére szavaz. A választónak ajánlott ellenőriznie, hogy a saját egyéni választókerületének a borítékját és szavazólapját kapta-e meg. Ha a szavazatszámláló bizottság tévedésből egy másik választókerület borítékját vagy szavazólapját adja a választópolgárnak, akkor az a szavazat gyakorlatilag elvész. A szavazatot ugyanis a borítékon szereplő választókerület szavazatszámláló bizottsága bontja fel, és ha ott derül ki a tévedés, akkor már nincs mód a szavazat "utaztatására" a megfelelő választókerületbe. 

Végre elkezdődött - íme, az első fotó

Az MTI első április 12-i fotója Székesfehéron készült: 

Megkezdődik a szavazás az országgyűlési választáson a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel az MTI-vel.

Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat. Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

Lehet csalni a szavazatok számolásakor?

Tényleg oda kerül a szavazatunk, ahova szánjuk? Tökéletes rendszer nincs, de hogyan és mennyire lehet csalni a magyar választásokon a szavazókörökben?

