Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Vajon mikor lesz eredmény?

A szavazás napján 19 óráig, illetve valamennyi szavazókör bezárásáig - a választópolgárok befolyásolásának elkerülése érdekében - a választás eredményére vonatkozó adat nem hozható nyilvánosságra - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel vasárnap.

Korábbi választáson egyébként előfordult olyan, hogy az átjelentkezők magas száma miatt egyes szavazókörökben még 7 óra után is sorba álltak a választópolgárok.

A szavazás napján a Nemzeti Választási Iroda több alkalommal közöl adatokat a részvétel alakulásáról, az első adatokat az NVI reggel 7 óra után teszi közzé, ezt követően 9, 11, 13, 15, 17 és 18:30 órakor frissülnek a részvételi adatok a valasztas.hu oldalon.