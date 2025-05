Kiakadt a német politikus, mert Magyarországra jönnek a nagyvállalatok

Hofreiter szerint „Magyarország hídfőállás a műszaki tudás kiáramoltatásához”, és ebben Kína is szerepet játszik.

A BMW is új üzemet nyit Debrecenben, ahol a jövőben az új, teljesen elektromos iX3 modell készül majd – szén-dioxid-semlegesen, hosszú távú tervezéssel. Az Audi több mint harminc éve gyárt Győrben, ahol 2023-ban 180 ezer járművet és több mint másfél millió hajtásláncot állított elő.

A Mercedes több mint egymilliárd eurós beruházással bővíti kecskeméti gyárát 2026-ig – idézi fel a német Exxpress . Új szerelőcsarnokok, digitalizáció és rugalmas gyártósorok – mindaz, ami Németországban túl drága, túl bonyolult vagy túl kockázatos lenne, most Magyarországon valósul meg.

Hofreiter szerint „Magyarország hídfőállás a műszaki tudás kiáramoltatásához”, és ebben Kína is szerepet játszik.

