Kiakadt a szakmai szervezet a kormány húzása miatt

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közleményben reagált arra, hogy a csütörtöki Kormányinfón bejelentették, május végéig meghosszabbították az árrésstop intézkedés hatályát. Mint írták, az, hogy

a kormány – bárminemű szakmai egyeztetés nélkül – meghosszabbította az árréscsökkentést, azaz az árrésstop rendelet hatályát, jól jelzi a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát.

Kapcsolódó cikk Meghosszabbítják az árrésstopot 3 hónappal Február végén lejárt volna a határidő.

Az OKSZ véleménye szerint az árréskorlátozás csak felületi és rövid távú kezelésre alkalmas, mert nem veszi figyelembe a beszállítók felől érkező áremelési törekvéseket, a piaci környezet adottságait, az ellátási lánc szinten fennálló hatékonysági problémákat, valamint a választás előtt kiáramló jövedelmek kereslet- és árnövelő hatását. Kiemelték:

ilyen formában az árrésstop alkalmatlan az áremelkedés kezelésére, erre csak az egészséges verseny képes.

Az élelmiszer, illetve napicikk kiskereskedők jövedelmezősége tovább romlik, a beruházások elmaradnak, a boltbezárások csökkenése nem áll meg, és mindennek a fogyasztók látják kárát. Ezzel szemben az árréstop kivezetésének a nemzetgazdasági miniszter által megszabott feltételei már rég teljesültek – tette hozzá a szakmai szervezet.