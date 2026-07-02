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Közélet Áder János Magyar Péter

Kiakadt Áder János Magyar Péter szavai miatt

mfor.hu

A volt államfő bocsánatkérést vár.

Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.

Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”.

Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki.

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