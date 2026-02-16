Kiakadtak a közművelődési dolgozók, béremelést követelnek a minisztertől

Azonnali és érdemi béremelést követelve elnökségi petíciót adott át a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Hankó Balázs kulturális miniszternek címezve hétfőn délelőtt – közölte az MTI-vel az érdekképviselet, amely szerint a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési dolgozók jövedelmi helyzete tarthatatlanná vált.

A szakszervezet elnöksége hétfői közleményében hangsúlyozta: 15 éve jelzik a kormányzatnak, hogy az alacsony bérek veszélyeztetik a kulturális örökség megőrzését és ellehetetlenítik a pályán maradást.

Magasabb béreket akarnak

Fotó: Depositphotos

Emlékeztetnek arra, hogy a 2023-ra ígért bérrendezés elmaradt, a 2026-ra „belengetett” 15 százalékos emelést pedig „cinikus politikai lózungnak” minősítik, mivel sok szakdolgozó ma is csak a garantált bérminimumot vagy alig afölötti összeget keresi.

A KKDSZ konkrét minimum bruttó bérköveteléseket is megfogalmazott: az egyetemi végzettségűeknek 790 ezer, a tudományos munkát végzőknek 840 ezer, a tudományos fokozattal tudományos munkát végzőknek 915 ezer, a középfokú végzettségűeknek 600 ezer, a középfokú végzettséggel és szakirányú továbbképzéssel rendelkezőknek 650 ezer, a kulturális működéstámogató munkakörökben dolgozóknak pedig 600 ezer forint minimum bruttó fizetést követelnek.