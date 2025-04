Kiakadtak a köztisztviselők: ezt kérik a kormánytól

Követeléseik közt szerepel még: a jegyzőkre vonatkozó alapilletmény szorzóit úgy módosítsák, hogy keresetük igazodjon a polgármesteri illetményhez, a bértáblákat pedig egészítsék ki két magasabb fokozattal. Továbbá vezessék be a diplomás bérminimumot, hogy néhány éven belül elérhető legyen az átlagos egymillió forintos bér – jegyezte meg

Követelik azt is, hogy állítsák vissza a köztisztviselői életpályát és a valós előmeneteli lehetőséget, továbbá biztosítsák a bérek évenkénti automatikus emelését az infláció mértékéhez vagy az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset növekedéséhez igazodóan.

Boros Péterné közölte: szerdán húsz önkormányzati hivatalban, köztük a szigetszentmiklósiban is sztrájkolnak a köztisztviselők az elégtelen kormányzati forrás és az állami megbecsülés hiánya miatt. Hozzátette: megmozdulásuk nem országos sztrájk. A szakszervezet elnöke kiemelte:

