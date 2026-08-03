Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat – orosz hackerek is lehetnek a háttérben

A Telex beszámolója szerint a Kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében.

Úgy tudni, hogy a betörési kísérlet során adatvesztés nem történt, az incidens nem érinti a Magyar Államkincstár által kezelt ügyféladatokat. Annyit a kincstár részéről elismerte, hogy az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottá váltak. Orosz szervereket használhattak az akcióhoz.

Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik, összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán. Az incidenst a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is bejelentették.

A vizsgálat idejére biztonsági okokból a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A Kincstár az esetleges szolgáltatáskiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.