Kicsit késve, de Lannert Judit is beállt a sorba

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balázst, míg a parlamenti államtitkárnak Kapronczai Balázst kérte fel Lannert Judit miniszter – közölte a tárcavezető szerdán a Facebook-oldalán.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte: az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. „Az előttünk álló feladatokról és a szakmai céljainkról már ejtettünk szót. Ahhoz azonban, hogy ezek valóban megvalósuljanak, stabil, felkészült és jól együttműködő minisztériumi háttérre is szükség van” – tette hozzá.

Lannert Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta: több mint húszéves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, „és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll.”

„Csapatemberként a hivatalomra is csapatként szeretnék tekinteni. Azon szeretnék dolgozni, hogy a szakmai célok mögött olyan minisztériumi működés álljon, amely valóban segíti a változások megvalósítását, és figyel minden érintett véleményére” – idézte Benedek Bulcsú Balázs szavait Lannert Judit.

A miniszter közölte azt is: a tárca parlamenti államtitkára Kapronczai Balázs lesz. „Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció” – mutatta be a leendő államtitkárt Lannert Judit.

„Hiszek abban, hogy az iskoláknak nagyobb szabadságra, a pedagógusoknak pedig több bizalomra és valódi együttműködésre van szükségük”

- idézte Kapronczai Balázst a miniszter, aki örömét fejezte ki, hogy ilyen felkészült és elkötelezett csapattal kezdheti meg a közös munkát.

(MTI)