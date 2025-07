Kiderülnek új részletek Orbán Viktorék csodafegyveréről? – Érkeznek a bejelentések, itt a Kormányinfó percről percre!

Ez meglepőnek aligha nevezhető. Addig is: olvasta reggeli vezetőnket a divatkereskedelem alakulásáról?

Az Európai Bizottság költségvetési tervezetéről tájékoztatták a kormányt, van esély arra, hogy a tervezet még valamennyire változzon, de túl nagy változásra nem lehet számítani. Gulyás Gergely szerint a költségvetés ukrán barát, Magyarország és Európa számára elfogadhatatlan. A kohéziós és mezőgazdasági támogatásoktól vettek el, 88 milliárd euró kifejezetten Ukrajnának van szánva, míg 118 milliárd csatlakozási támogatás is Ukrajnának juthat.

A Bizottság is úgy számol, hogy 2026 második felében fogadják el a költségvetést, a kormány gyökeres változtatások nélkül nem fogja elfogadni.

Igénylési feltétele, hogy maximum egy ingatlanban, legfeljebb 50 százalékos legyen a tulajdonjoga, 10 százalékos önerő is elég. A 40 év felettiek esetében a kötelező 20 százalékos önerő esetében a kormány egyeztet a jegybankkal, mert általánosan 10 százalékos önerőt akarnak.

A kormányszóvivő tájékoztatása szerint az egri kórház intenzíve bővült, Nyíregyházán repülőgép-szimulátort adtak át, aszályhelyzeti beruházások is történtek. Vitályos Eszter elmondása szerint óvoda- és bölcsődefejlesztések is történtek.

A kormány szerint nem helyes, ha nem szankcionálják a kényszersorozásért felelős katonai vezetőket, Szijjártó Péter hivatalosan, írásban is kezdeményezte ezt.

A kormánymédia kérdésére Gulyás Gergely elmondta, szerinte ez politikai kockázatot jelent, a Tisza Párt kormányon is megszavazná az ilyen javaslatokat.

Ha az EU nem lép, Magyarország területéről kitiltanák az érintett katonai vezetőket. Gulyás Gergely szerint most nem Orbán Viktornak kell keresnie Zelenszkijt egy megbeszélésre.

Az Európai Unió Bíróságának döntését értelmezte a Kúria, ez köti a bankokat is, ennek megfelelően kell eljárniuk a bíróságoknak. A miniszter szerint egyenként kell értékelniük a bíróságoknak az ügyeket és a szerződéseket.

Szerda délutánra, fél 4-es kezdéssel hirdették meg a Kormányinfót, ahol témában biztosan nem lesz hiány: a gyanús körülmények közt, sorozás közben meghalt ukrajnai magyar férfiról és a kormány új csodafegyverének számító Otthon Start programról is érkezhetnek a bejelentések a tájékoztatón.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!