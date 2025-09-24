Kiderült a „Tisza-adós” nemzeti konzultáció második kérdése

A nemzeti konzultáció második kérdése:
"Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.
Az már korábban kiderült, hogy az első kérdés a következő lesz:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”
A lehetséges – szokásos módon vezetett - válaszlehetőségek pedig így hangzanak:
-
Igen, szükség van a magasabb adókra, hogy legyen miből támogatni azokat, akik nem dolgoznak.
-
Nem szabad megváltoztatni az egykulcsos rendszert, alacsonyan kell tartani a munkát terhelő adókat.
Hidvéghi Balázs a videóban elmondta, hogy a magyar kormány 2010 óta egy Európában egyedülálló családtámogatási modellt vezetett be, melynek része a családi otthonteremtési kedvezmény, a falusi csok, a három és négygyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége, a csed, valamint a gyed adómentessé tétele.
Kiemelte, hogy a kormány január elsejével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a kétgyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet.
„A magyar családtámogatási rendszert mára nemzetközi szinten is széles elismerés övezi. Célunk, hogy aki családot szeretne alapítani és munkából eltartani a családját, annak minden támogatást megadjunk ehhez” – fogalmazott a politikus.
Hozzátette, hogy Brüsszel azonban ellenzi a kormány családtámogatási rendszerét, szerintük a kormány túl nagy kedvezményekben részesíti a magyar családokat.
„Ők inkább segélyeket osztanának és a bevándorlást támogatnák. Kiszivárgott tervek szerint a családi adókedvezmények rendszerét szűkíteni kell, ami Magyarországon több mint egymillió magyar családot érintene negatívan” - emelte ki az államtitkár.
„Mi meg akarjuk védeni, sőt bővíteni akarjuk a családtámogatási rendszerünket. Azonban a Brüsszelt kiszolgáló hazai ellenzék tervei veszélybe sodornák mindezt. Ráadásul ők el akarják titkolni, hogy mire készülnek, de ne engedjük, hogy átverjenek. Októberben indul a Nemzeti Konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian és tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen”
- hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.
(via MTI)