Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Magyar Péter miniszterelnök, aki a Tisza Párt első embere is, annak elnökeként, hétfőn reggel közösségi oldalán számolt be a párt legfontosabb 2025-ös üzleti számairól.

Ebből kiderült: tavaly a Tisza Párt működését és a rendszerváltást több mint százezer, hazájáért tenni akaró magánszemély segítette egyszeri vagy rendszeres adományával, és több százezer ember vett tevékenyen is részt önkéntesként, szakértőként a munkában.

A TISZA 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026. áprilisi választásokra.

A webshopból is befolyt 100 millió

A pártot rendszeres adományt rendszerváltó kártya, vagy állandó átutalás útján közel 70 ezer ember támogatta. 178 olyan magánszemély adományozó volt, aki több, mint 500 ezer forint támogatást nyújtott 2025-ben, összesen 421 630 317 forint értékben. Az 500 ezer forint alatti támogatások összege pedig ennek több, mint hatszorosa volt, összesen 2 milliárd 690 millió forint.

A teljes támogatás összege tehát 3 112 349 000 forint volt 2025-ben, amihez hozzáadódik még a webshop 97,7 millió forint összegű bevétele, így a TISZA teljes bevétele 2025-ben 3,21 milliárd forint volt – írta Magyar Péter

A pártelnök, miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy aki elveszne a részletekben, az minden további információt a párt hivatalos honlapján talál.