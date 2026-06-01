Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Milliárdos összegekről van szó. Ezt érték el tavaly a legfrissebb közlés szerint.

Magyar Péter miniszterelnök, aki a Tisza Párt első embere is, annak elnökeként, hétfőn reggel közösségi oldalán számolt be a párt legfontosabb 2025-ös üzleti számairól.

Ebből kiderült: tavaly a Tisza Párt működését és a rendszerváltást több mint százezer, hazájáért tenni akaró magánszemély segítette egyszeri vagy rendszeres adományával, és több százezer ember vett tevékenyen is részt önkéntesként, szakértőként a munkában.

A TISZA 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026. áprilisi választásokra.

A webshopból is befolyt 100 millió

A pártot rendszeres adományt rendszerváltó kártya, vagy állandó átutalás útján közel 70 ezer ember támogatta. 178 olyan magánszemély adományozó volt, aki több, mint 500 ezer forint támogatást nyújtott 2025-ben, összesen 421 630 317 forint értékben. Az 500 ezer forint alatti támogatások összege pedig ennek több, mint hatszorosa volt, összesen 2 milliárd 690 millió forint.

A teljes támogatás összege tehát 3 112 349 000 forint volt 2025-ben, amihez hozzáadódik még a webshop 97,7 millió  forint összegű bevétele, így a TISZA teljes bevétele 2025-ben 3,21 milliárd forint volt – írta Magyar Péter

A pártelnök, miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy aki elveszne a részletekben, az minden további információt a párt hivatalos honlapján talál. Ide kattintva olvashatja ezeket vagy részleteket ismerhet meg arról, miért szólalt fel Magyar Péter közösségi oldalán vasárnap este:

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Nem akadályozza a kormányt a köztársasági elnök – közölte egy nemrég megjelent videós nyilatkozatban.

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak

Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

Rosszul sáfárkodott a DK a hozzá befolyt összegekkel

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

Nemzetbiztonsági ellenőrzést kap Varga Judit párjának munkahelye

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

Magyar Péter válaszolt Orbán Viktornak

A volt kormányfő azt kérdezte utódjától, mi volt az ára annak, hogy az Európai Unió hozzáférhetővé tett a jogállamisági aggályok miatt zárolt összegből 16,4 milliárd eurót.

Az új idők szele Varga Mihály csapatát is megcsapta?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Matolcsy György távozása és a volt pénzügyminiszter érkezése, azaz tavaly március óta először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai nem egyhangúan szavaztak a jegybanki alapkamatról. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

