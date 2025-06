Kiderült az Orbán-titok: ezért támogatta Simiont a kormányfő

A Válasz Online szerint Orbán Viktor amerikai, olasz és portugál kérésre is támogatta George Simion román elnökjelöltet, amikor május 9-i tihanyi beszédében egyetértését fejezte ki Simion keresztény Európáról szóló kijelentésével. Az AUR ezt követően magyar nyelvű szórólapokon Orbán mosolygós fotóját is felhasználta, a magyar diplomácia tiltakozás nélkül.

A lap úgy tudja: Giorgia Meloni olasz kormányfő és a portugál Chega párt is kérte a magyar miniszterelnök gesztusát, de a döntésben jelentős szerepet játszott az amerikai republikánus körök várakozása is. Forrásaik szerint Donald Trump köre támogatja a Simionhoz hasonló szereplőket, és szövetségest látott volna benne. Simion kampányt is folytatott azzal a Călin Georgescuval, akit a román alkotmánybíróság eltiltott az indulástól – a Válasz Online szerint az amerikai jobboldal ezt politikai beavatkozásként értelmezte.

A washingtoni elvárásokat Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csatornázta a magyar kormány felé a lap szerint.

Az RMDSZ nem támadta nyilvánosan a magyar miniszterelnököt, de a Válasz Online szerint a beszéd zavart okozott az erdélyi magyar közösségben. A lap úgy tudja, hogy a Fidesz és az RMDSZ közötti viszony formálisan nem sérült, de a helyzet politikai következményei a 2026-os választások előtt még alakulhatnak.