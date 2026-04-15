Kiderült egy fontos részlet Orbán Viktor jövő heti terveiből

Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök nem vesz részt az Európai Tanács jövő heti, ciprusi informális ülésén – közölte egy uniós tisztviselő a Politicóval.

A cikk szerint a távozó miniszterelnök az április 23-24-i találkozón még részt vehetett volna, már nem utazik el az eseményre, ahol a vezetők többek között a közel-keleti válságról és az EU következő hétéves költségvetéséről tárgyalnak.

Az Európai Tanács szabályai szerint ilyen esetben egy másik tagállami vezető képviselheti az országot – a jelenlegi információk szerint a jelenlegi magyar kormány jó szövetségesének számító Robert Fico szlovák miniszterelnök kaphat megbízást.