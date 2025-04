Kiderült: ennyi magyar dolgozik Ausztriában, közel a csúcs

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A magyarok éves szinten is jelentős bővülést mutatnak: 2024 februárjához képest 4656 fővel dolgoznak többen Ausztriában. Ezzel a magyar munkavállalók a második helyen állnak a növekedési toplistán, közvetlenül a németek mögött, akik egy év alatt 6631 fős létszámbővülést értek el.

A 2024 februárja óta tartó hullámzó, de összességében emelkedő trendet 2024 őszén egy kisebb visszaesés törte meg, majd decembertől ismét növekedés indult. A jelenlegi adat alátámasztja, hogy a magyar munkavállalói jelenlét továbbra is jelentős Ausztriában, bár a növekedés üteme lassabb, mint a pandémia utáni fellendülés idején.

2025 februárjában 130 825 magyar állampolgárt regisztráltak munkavállalóként Ausztriában – ez 1023 fős növekedés januárhoz képest az osztrák Szövetségi Munkaügyi Minisztérium adatai szerint, amelyekről a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár számolt be. Bár új rekord nem született, az adat mindössze 1123 fővel marad el a 2024 júliusi csúcstól. A téli szezonális munkalehetőségek, különösen a turizmus és vendéglátás területén, hozzájárulhattak az emelkedéshez.

