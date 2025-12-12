1p
Közélet Média Szijjártó Péter

Kiderült, hogy került Gáspár Evelin Szijjártó Péter moszkvai delegációjába

mfor.hu

A kommunikációs stáb tagja.

Többször feltűnt együtt TikTokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gáspár Evelin, Gáspár Győző lánya – írja a 24.hu, emlékeztetve, hogy Gáspár általában miniinterjúkat készít Szijjártóval, melyek a külügyminiszter TikTok-oldalára kerülnek fel, de nemrég egy moszkvai diplomáciai útra is elkísérte főnökét, erről a saját profilján posztolt videós élménybeszámolót.

A portál a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs osztályának küldött kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen minőségben teszi mindezt Gáspár Evelin. A tárca válasza szerint:

„Gáspár Evelin a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg a miniszter közösségimédia-platformjait szerkeszti. Magyar és luxemburgi egyetemi végzettséggel, angol és francia felsőfokú nyelvvizsgával, egyéves európai parlamenti gyakorlattal, valamint kétéves televíziós szerkesztői múlttal helye van a csapatban. Örülünk, hogy nálunk dolgozik.”

