Kiderült, hogy került Gáspár Evelin Szijjártó Péter moszkvai delegációjába

Többször feltűnt együtt TikTokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gáspár Evelin, Gáspár Győző lánya – írja a 24.hu, emlékeztetve, hogy Gáspár általában miniinterjúkat készít Szijjártóval, melyek a külügyminiszter TikTok-oldalára kerülnek fel, de nemrég egy moszkvai diplomáciai útra is elkísérte főnökét, erről a saját profilján posztolt videós élménybeszámolót.

A portál a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs osztályának küldött kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen minőségben teszi mindezt Gáspár Evelin. A tárca válasza szerint: