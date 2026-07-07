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Közélet DK Európai Parlament Dobrev Klára

Kiderült, hogy marad-e Dobrev Klára az Európa Parlamentben vagy sem

mfor.hu

Nem adja ki Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjének a mentelmi jogát az Európai Parlament. A DK egykori elnökének mentelmi jogának a felfüggesztését még azután kezdeményezték a magyar hatóságok, hogy Hankó Balázs feljelentést tett ellene rágalmazás miatt a Szőlő utcai ügy kapcsán.

Július 7-én, kedden szavaztak az Európai Parlamentben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjének mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Az EP mentelmi jogi ügyekkel foglalkozó Jogi Bizottsága (JURI) még május végén határozatjavaslatában nem javasolta a DK egykori elnökének mentelmi jogának a kiadását, amit a júliusi plenárison az EP-képviselők többsége helybenhagyott, 

így Dobrev Klára mentelmi jogát nem függesztette fel az Európai Parlament - írja az Index.

Ez egyébként várható volt, a mentelmi ügyek kapcsán a teljes parlament általában helybenhagyja a Jogi Bizottság ajánlását, ami ebben az esetben a mentelmi jog fenntartása volt. Mivel a mentelmi jogokról kézfeltartással szavaznak, így azt nem tudjuk, hogy személy szerint hogyan szavaztak az EP-képviselők.

Döntött az Európai Parlament
Döntött az Európai Parlament
Fotó: Facebook

 

Az EP még január 20-án jelentette be, hogy a magyar hatóságok kezdeményezték Dobrev mentelmi jogának kiadását, azonban annak okát nem hozták nyilvánosságra. Dobrev szerint Hankó Balázs egykori kultúráért és innovációért felelős miniszter feljelentése után kezdeményezte ezt – magában az EP-ben most helybenhagyott határozatban az szerepel, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság még 2025. december 5-én kezdeményezte ezt egy magánindítvány alapján folyamatban lévő büntetőeljárással összefüggésben.

Hankó még amiatt jelentette fel a DK EP-képviselőjét, mert tavaly októberben egy közleményben a Kulturális és Innovációs Minisztériumot vádolta, hogy közük lehetett a Szőlő utcai pedofilbotrányhoz – Dobrev akkori közleményében azt kérdezte, hogy hány pedofil pap kaphatott még tízmilliókat az államtól szexuáledukációs felvilágosító képzésre. Hankó akkor úgy fogalmazott, ezt az aljas vádat visszautasítja, és feljelentést is tett a DK-s politikus ellen.

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