Kiderült, hogy miért állt elő Orbán Ráhel az amerikai egyetemmel

A Válasz Online informátorai kész tényként kezelték, hogy Tiborcz István és Orbán Ráhel a gyerekekkel New Yorkba költözik, és a gyerekek ott folytatják ősztől a tanulmányaikat. Az erre vonatkozó kérdést – több másikkal együtt – kedd reggel küldték el Tiborcz Istvánnak, amire a BDPST Koncept Kft. munkatársa kicsivel több mint egy óra elteltével választ is ígért – írja a 444.

A lap arra számított, ami aztán meg is történt, hogy elővágásként egy közösségi médiás posztban jelentik be az ideiglenes országváltást. Orbán Ráhel kedd délután posztolt az Instagramján arról, hogy felvették egy amerikai egyetemre, így a gyerekek is kint tanulhatnának, de a végleges döntést állítása szerint még nem hozták meg.