Kiderült, hogyan változott az Integritás Hatóság elnökének vagyoni helyzete egy év alatt

Kormos Olga
Bíró Ferenc hat ingatlanából ismét ötről tesz említést, de megvan rá az oka. Fizetése nem nőtt, számláin azonban csökkent a tartalék.

Az előző évhez képest sok mindenben nem történt változás Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnökének frissen kitett 2025-ös vagyonnyilatkozatában, amelyet óraműpontossággal jelentettek meg az intézmény oldalán.

Ugyanannyi ingatlant birtokolt, mint egy éve. Nagy értékű ingóságokról ezúttal sem tesz említést, viszont a megtakarításaiban történt némi változás.

A tavalyi, közel 70 millió forintja 2026 elejére 45,7 millióra apadt:

  • forintszámlán az egy évvel korábbi 23,5 millióhoz képest mindössze 7,2 millió forintot tart jelenleg
  • euróban a tavalyi 35 millió helyett 32 millió forintot tartalékol
  • hongkongi dollárban a tavalyi 10 millió helyett 6,5 millió forintot tart a Magyar Nemzeti Bank 2026. január 29-i középárfolyama szerint.

Az Integritás Hatóság elnökeként pedig hajszálpontosan ugyanannyi fizetést írt be a vagyonnyilatkozatába, mint tavaly: havi 5 655 500 forint adóköteles jövedelmet, ami 2023-ban még 4 millió 950 ezer forint volt.

Nem köteles beírni a lakóhelyéül szolgáló ingatlant
Fotó: Facebook/Integritás Hatóság

Az öt ingatlan valójában hat

Azt viszont a tavalyi történések fényében már tudni lehet, hogy hat ingatlanából miért csak újfent öt ingatlanról tesz említést a vagyonnyilatakozatában.  

A megnevezett ingatlanjai többségét, kettő kivételével, az elmúlt öt évben vásárolta. 2012 áprilisában ugyanis egyszerre lett a gazdája két ingatlannak is: Szerencsen egy 2097 négyzetméteres objektumnak a kizárólagos, Tállyán pedig egy 288 négyzetméteres ingatlan társtulajdonosa lett. 2020 márciusában Veszprémben vásárolt egy 21,856 hektáros szántót, majd szintén Veszprémben egy zárkerti, 0,58 hektáron álló lakóházat vett 2022 januárjában, ezeknek is az egyedüli tulajdonosa. A solymári 1638 négyzetméteres zártkerti ingatlant pedig a kinevezése után nem sokkal, 2023 májusában vásárolta.

Épp egy éve, hogy Bíró Ferencet jelentős értékre elkövetett hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, amiről az Átlátszó tudósított.

Biró azt mondta, hogy a hivatalában történt házkutatás, ahonnan dokumentumokat vittek el, talán összefügghet azzal, hogy az IH a megelőző héten indított vizsgálatot a Rogán Antal felügyelte Nemzeti Kommunikációs Hivatal szerződéseivel kapcsolatban.

A Magyar Nemzet arról értesült, hogy Biró Ferenc ellen az a vád, hogy

az Integritás Hatóság vezetője „a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett”, a „telken fekvő luxusvillán” pedig „átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén”.

Az IH elnöke tagadta, hogy szabálytalanul járt volna el bármilyen téren. A lap ingatlannyilvántartási adatokat kért le, amely szerint valóban van még egy, a vagyonnyilatkozatban szereplőknél sokkal nagyobb solymári ingatlan is a résztulajdonában van: egy 21 ezer négyzetméteres, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, erdő és legelő besorolású, részben Natura 2000-es terület, amit a feleségével és még egy családtaggal vettek közösen 2014-ben.

Biró az Átlátszóval azt közölte, hogy valóban ott lakik ő és a családja, ezért nem szerepeltették ezt az ingatlant Biró vagyonnyilatkozatában. Méghozzá jogszerűen. Ahogy azt ugyanis – a Hatóság elnökére is vonatkozó – jogszabály előírja:

„nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ.”

Ennek fényében az IH elnöke a legfrissebb vagyonnyilatkozatába sem írta be a nagyértékű solymári ingatlant.

Mindeközben büntetőeljárás folyik Biró Ferenc ellen, mert hivatali autóját a felesége is használta, ami 14 milliós kárt okozott a hivatalnak, de az Állami Számvevőszék nem találta elég súlyosnak a vádakat, hogy elmozdítsák a pozíciójából – írta a 24.hu 2025 augusztusában.

