Kiderült, hol folytatja tovább Havasi Bertalan

A Kormányzati Tájékoztatási Központ múlt héten pénteken közölte, hogy távozik posztjáról a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Havasi lemondott posztjáról – ez derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent, Orbán Viktor által jegyzett miniszterelnöki határozatból, ami szerint a megbízatása február 14-i hatállyal meg is szűnt.

„A sajtófőnöki munka szerintem már nem nekem való volt, már abból kiindulva, hogy még Facebook-oldalam sem volt, a világ másfelé megy” – mondta. „Továbbra is a miniszeterelnök úr mellett dolgozom, az ő munkáját fogom segíteni, és persze a politikai közösségünket.”

Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt sajtófőnöke a Telexnek azt mondta: továbbra is a miniszterelnök mellett fog dolgozni, és a munkáját segíteni. Havasi Orbán évértékelőjére érkezett, ott válaszolt kérdésekre. Eddig nem reagált a visszavonulására.

Továbbra is a miniszterelnök fog mellett fog dolgozni. Csak a háttérben.

