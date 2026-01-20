Kiderült, hova viszik a Szőlő utcából a gyerekeket?

Miután a hétfő esti Magyar Közlönyből kiderült, hogy bezárják a Szőlő utcai javítóintézetet, a 24.hu már azt is tudni véli, hova szállíthatják át a még itt tartózkodó fiatalkorúakat.

A lap több, egymástól független forrásból úgy értesült, hogy

a büntetés-végrehajtás a Szőlő utcai javítóintézetben lévő fiatalokat a tököli büntetés-végrehajtási intézetben kialakítandó új részlegre helyezheti át.

A Szőlő utcai intézményt még december 10-én vonták a a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) irányítása alá, most azonban végleges bezárásáról döntöttek, a jövőben egy központi intézmény veheti át a feladatait.