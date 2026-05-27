Kiderült, ki fogja vezetni Orbán Viktor védvonalát

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerdán megbízta Czunyiné Bertalan Juditot, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a Védvonal tevékenységét – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel.

Czunyiné Bertalan Judit a választási kampány idején

Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a múlt héten jelentették be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonalat. „Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat” – írta akkor Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté kifejtette: „van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene”. Közölte: a szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, „és elég volt belőle”.

