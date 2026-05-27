1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Fidesz Kocsis Máté Orbán Viktor

Kiderült, ki fogja vezetni Orbán Viktor védvonalát

mfor.hu

Őt kell majd keresni.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerdán megbízta Czunyiné Bertalan Juditot, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a Védvonal tevékenységét – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel.

A közlemény felidézi: Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonalat.

Czunyiné Bertalan Judit a választási kampány idején
Czunyiné Bertalan Judit a választási kampány idején
Fotó: Facebook/Czunyiné Bertalan Judit

Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a múlt héten jelentették be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonalat. „Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat” – írta akkor Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté kifejtette: „van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene”. Közölte: a szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, „és elég volt belőle”.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kicsit késve, de Lannert Judit is beállt a sorba

Kicsit késve, de Lannert Judit is beállt a sorba

Megnevezte két államtitkárát a miniszter.

Kiderült, miről váltott szót kedden Magyar Péter és Gulyás Gergely a parlamentben

Tóth Gábor személye körül alakult ki a szóváltás.

Magyar Péter miniszterelnök felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.

Mikor lesz Von der Leyen – Magyar Péter találkozó? Ez történt a szerdai kormányszóvivőin

Kormányszóvivői sajtótájékoztatót tartott a Tisza-kormány a keddi kormányülés kapcsán.   

Vezetőt váltott a Mazsihisz

Károlyi Kirchnopf László lett a szervezet új főigazgatója.

Hajdu János, TEK

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját

Hajdú János megbízatása május 27-én szűnik meg.

Új vezetőt nevezett ki a Tisza Budapesten

Megvan a párt új fővárosi frakcióvezetője. 

Bejött a hőség: ezúttal tényleg az RTL nevetett a végén

Tombol a kánikula a nézettségi adatokban.

Közpénzek, privatizáció, kegyelmi botrány: sorra alakulnak a vizsgálóbizottságok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságok felállításáról döntöttek a képviselők. Továbbá vizsgálóbizottságot hoznak létre a kegyelmi botrány felelőseinek feltárására is az Országgyűlés keddi ülésén.

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

A Fidesz támogatóinak több mint fele Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert tartja alkalmasnak a Fidesz vezetésére a jövőben.

A Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Sümeghy Claudia veszi át Velkey György feladatát.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG