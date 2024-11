Kiderült, ki készített a hangfelvételt, amelyen megzsarolják Magyar Pétert

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A Tisza Párt a hvg.hu megkeresésére egyébként nem tagadta, hogy valóban Hanzel Henrik készítette a hanganyagot. Az üzletember a Dallas benzinkút-hálózat tulajdonosaként vált ismertté. Karrierje judósként indult, majd üzletemberként tevékenykedett, a céginformációk szerint több vállalat is köthető hozzá. A Tisza Párt rendezvényein rendszeresen feltűnik.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter bíróságra viszi Vogel Evelint, a Tisza Párt is lépett A kiszivárgott hangfelvételek után kizárják a Tisza Pártból Vogel Evelint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!