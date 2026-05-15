Kiderült, ki lehet Kapitány István jobbkeze a minisztériumban

Tótth András lehet az energetikai államtitkár Kapitány István alakuló minisztériumában – értesült a Portfolio. Tótth korábban az EON Földgáz Trade Zrt. igazgatósági tagja volt, később pedig az MVM Zrt. vezérigazgató-helyettese lett. Jelenleg a 8G Energy Holding Zrt. vezető tisztségviselője.

Az energetikai államtitkársághoz kerül a Paks II. két új blokkjának tervezésével, megépítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos felelősségi kör is. A beruházás felülvizsgálata egyszerre vet fel jogi, pénzügyi, geopolitikai és energiabiztonsági kérdéseket.

Kapitány István minisztériuma alakítja ki és képviseli az európai uniós és nemzetközi energetikai tárgyalásokon képviselendő magyar álláspontot, valamint ellátja az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat.

A Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak emellett az orosz energiafüggőség csökkentésén, az európai szinten is kiemelkedő vállalati energiaárak mérséklésén, és a rezsicsökkentés jövőjén is dolgoznia kell.