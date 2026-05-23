Kiderült, ki súgott Novák Katalinnak a kegyelmi döntés aláírásakor

Az elmúlt napokban újabb kirakósdarabkék kerültek helyre azzal kapcsolatban, miként kaphatott kegyelmet K. Endre Novák Katalin államfőtől. Az ügy jelentőségét emeli, hogy Magyar Péter az ügy kapcsán kitört botrány farvizén lépett a nyilvánosság elé. A héten nyilvánosságra került dokumentumokból az derült ki, hogy sem a Varga Judit vezette igazságügyi minisztérium, sem a köztársasági elnök stábja nem támogatta K. Endre a részben a rendes ügymenetet kikerülő módon kezelt kegyelmi kérvényének elfogadását, a köztársasági elnök mégis aláírta azt. De vajon kinek a sugallatára?

A 24.hu szombaton közölte Schanda Tamás nyilatkozatát, aki a kegyelmi kérvény aláírása idején is Novák Katalin kabinetfőnöke volt.

„A kegyelmi kérvényekkel kapcsolatos döntés – mint egy régi felségjog mai megnyilvánulása – a köztársasági elnök diszkrecionális jogkörébe tartozik. Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Balog Zoltán ezt számomra is többször jelezte”

- fogalmazott Schanda, majd hozzátette:

„A pápalátogatáshoz kapcsolódó kegyelmi döntések elnöki aláírásakor jelen voltam, miután az Elnök elfogadta Balog Zoltán – mint az ügyet és az érintett személyt ismerő – meggyőződését, hogy K. Endre igazságtalan büntetésben részesült. Álláspontom szerint hiba volt, hogy a pápalátogatás miatti időnyomás okán nem jártuk még jobban körbe az ügyet, nem volt elég tér a vélemények ütköztetésére.”

Schanda azt is elárulta, hogy az aláírás és a botrány kirobbanása között eltelt időben az üggyel nem fogalkoztak többet a Sándor-palotában.

A volt kabinetfőnök szerint egyébként "abban a hiszemben döntött Novák Katalin, hogy K. Endre nem élt vissza a gyermekek bizalmával.

Biztos vagyok benne, jól ismerem Novák Katalint, hogy soha nem adott volna kegyelmet valakinek, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmazott. Hibázott. Vállalta a felelősséget. Lemondott. Bocsánatot kért az áldozatoktól, akik úgy érezhették, hogy nem állt ki mellettük."

Magyar Péter miniszterelnök rögtön reagált Schanda megszólalására.

„Dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét”

- írta Facebook-oldalán szombaton.