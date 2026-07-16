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Kiderült, kik a legnépszerűbb miniszterek, és mennyien utasítják el Orbán Viktort

mfor.hu

Felmérte a politikusok ismertségét és népszerűségét a Medián, Magyar Péter támogatottsága nagyot emelkedett tavaly óta.

Minden miniszter esetében többen vannak a támogatók, mint az elutasítók – írja a Hvg a Medián közvélemény-kutatása alapján. A júniusi kutatás az összes miniszter ismertségét és népszerűségét felmérte, Magyar Péter mellett Ruszin-Szendi Romuluszt, Vitézy Dávidot, Orbán Anitát és Kapitány Istvánt ismeri a felnőtt lakosság legalább négyötöde.

Az összes új miniszter nevét a népesség több mint 30 százaléka hallotta már. A tárcavezetők viszonylag magas ismertsége egybecseng azzal is, hogy a választásokhoz közeledve egyre intenzívebb politikai érdeklődés mindeddig nem csillapodott: júniusban több mint háromnegyedes többség vallotta magáról azt, hogy legalább közepes mértékben érdeklődik a közügyek iránt, 41 százalék pedig nagyon. 

A legnépszerűbbek Magyar Péter, Vitézy Dávid, Orbán Anita és Kapitány István – az ő szerepvállalásukat helyeslők aránya még a Tisza Párt támogatottságának mértékét is meghaladja –, de az emberek legalább fele Forsthoffer Ágnest, Ruszin-Szendi Romuluszt és Ruff Bálintot is alkalmasnak tartja „fontos politikai szerepre”.

Ha kizárólag azoknak a véleményét vesszük figyelembe, akik ismerik az adott politikust, akkor Kátai-Németh Vilmost és Vitézy Dávidot kedvelik a legtöbben: az őket ismerők 82-82 százaléka szívesen látja őket politikai szerepben. A harmadik legnépszerűbb a házelnök, Forsthoffer Ágnes, az őt ismerők 80 százaléka támogatja politikusként. 

A legtöbb ellenérzés Ruszin-Szendi Romulusszal és Magyar Péterrel szemben van, a népesség negyede nem látja őket szívesen politikai szerepben. De a honvédelmi miniszternek így is bő kétszer annyi rokonszenvezője, mint ellenzője van, a miniszterelnököt pedig több mint háromszor annyian kedvelik, mint ahányan elutasítják.

Egész más a helyzet a korábbi miniszterelnök esetében: Orbán Viktort nem látná szívesen a lakosság több mint kétharmada, és csak bő egynegyedük támogatja továbbra is a jelenlétét a politikában.

A tavaly márciusi Medián-felmérés óta Orbán Viktort 15 százalékponttal kevesebben, Magyar Pétert pedig 22 százalékponttal többen látják szívesen a magyar politikában. 

A teljes szavazókorú népességben 18 százalékosra apadt Fidesz-szavazóbázisnak a 87 százaléka utasítja el a jelenlegi miniszterelnököt, Orbán Viktor politikai szerepvállalása mellett viszont továbbra is kitart 94 százalékuk.

A kisebb pártok szavazói és a pártpreferenciával nem rendelkezők körében is népszerűbb Magyar Péter, mint Orbán Viktor, a jelenlegi miniszterelnököt majdnem kétszer annyian kedvelik, mint ahányan nem. A korábbi kormányfőt viszont kicsivel többen utasítják el, mint ahányan marasztalnák. 

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