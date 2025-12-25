7p
Közélet parlament

Kiderült, kik voltak a legtöbbet beszélő képviselők 2025-ben

Dobos Zoltán
Dobos Zoltán

A parlament 2025-ben február 24-én kezdte a munkát és december 18-án a hajnali órákban fejezte be. Nem meglepő módon idén is két fideszes államtitkár, miniszterhelyettes kapott szót a legtöbbször, hiszen nekik kérdésekre, interpellációkra is válaszolniuk kell. Megnéztük, a „mezei” országgyűlési képviselők közül kik voltak a legaktívabbak, hogyan dolgoztak a frakcióvezetők, és kik maradtak némák az év során. Íme, a 2025-ös év felszólalási statisztikái!

A parlament idei felszólalásaiból szépen kirajzolódik, hol találhatók a hazai közélet legégetőbb problémái. A két leghosszabban, egyben legtöbb alkalommal felszólaló képviselő ugyanis két miniszterhelyettes. Az ő feladatuk ugyanis, hogy a honatyák által feltett kérdésekre, interpellációkra választ adjanak.

Fónagy János, az Építési és Közlekedési Minisztérium fideszes államtitkára 2025-ben összesen 208 alkalommal szólalt fel a Tisztelt Ház falai között, ezek összesen 13 óra 31 percet vettek igénybe. Nem csodálkozhatunk, a tárcához tartozó ügyek, így például a MÁV kritikán aluli teljesítménye miatt számos alkalommal kényszerült magyarázkodásra a kabinet.

Fónagy János lett a listavezető
Fónagy János lett a listavezető
Fotó: YouTube

Nem sokkal marad el mögötte Rétvári Bence. A KDNP-frakció soraiban helyet foglaló politikus a Belügyminisztérium parlamenti államtitkári posztját is betölti, az oktatás, az egészségügy vagy éppen a gyermekvédelem problémái pedig napi szinten szolgáltattak muníciót az ellenzéki pártoknak 2025 során. Rétvári 204 felszólalása mindösszesen 11 óra 55 percet vett igénybe.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára egy ellenzéki honatya került. A jobbikos Z. Kárpát Dániel 110 felszólalása összesen 11 óra 10 percig tartott. Az ellenzéki politikus a devizahitel-károsultak ügyében számos alkalommal csapott össze Répássy Róberttel, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárával, de Orbán Viktor miniszterelnököt is kérdezte az azonnali kérdések órájában.

Felszólalásszámokat tekintve őt egy kormánypárti képviselő, a KDNP-s Vejkey Imre követi 98 darab, összesen 6 óra 49 percnyi felszólalással, a Mi Hazánk képviselője, Novák Előd pedig 94 alkalommal mindösszesen 7 óra 1 percnyi időt használt fel.

A Demokratikus Koalícióból Barkóczi Balázs volt a legaktívabb (69 felszólalás, 5 óra 47 perc), a Párbeszéd frakciójából Tordai Bence (56 felszólalás, 5 óra 45 perc), az MSZP-ből Komjáthi Imre (33 felszólalás, 2 óra 21 perc). A Momentumból Cseh Katalin 8 felszólalása 29 percet vett igénybe, de neki azt követően is volt 3 felszólalása összesen 8 percig, hogy kizárták a parlamenti frakcióból.

A független képviselők közül a korábbi LMP-s Kanász-Nagy Máté kért szót legtöbbször az év során, 43 felszólalása összesen 3 óra 49 percig tartott.

Orbán Viktor miniszterelnök összesen 68 alkalommal beszélt idén a parlamentben mindösszesen 2 óra 40 percig.

Orbán Viktor 68-szor kért szót
Orbán Viktor 68-szor kért szót
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A rendszeresen a Fidesszel együtt szavazó német nemzetiségi képviselő, Ritter Imre 14 alkalommal emelkedett szólásra, ezek összesen 2 óra 30 percig tartottak.

Érdekesség, hogy 2023 után ismét megszólalt Rogán Antal, a DK-s Kálmán Olga kérdezte őt az azonnali kérdések és válaszok órájában a szankciós listára helyezésről. A propagandaminiszternek ez a két megszólalása kevesebb mint 3 percig tartott.

A frakcióvezetők közül Kocsis Máté (Fidesz) 8 alkalommal szólalt meg összesen 54 percig, Simicskó István (KDNP) 42 felszólalása 2 óra 53 percen keresztül tartott. Az MSZP-s Tóth Bertalan 8 alkalommal kért és kapott szót, ezek összesen 33 percig tartottak. Bedő Dávid (Momentum) 5 felszólalása 10 percet vett igénybe, a jobbikos Lukács László György viszont 47 felszólalást tett a Ház falai között, melyek összesen 2 óra 32 percig tartottak.

Hozzá hasonlóan aktív volt Tordai Bence (Párbeszéd) is, akinek 56 felszólalása összesen 4 óra 55 percet vett igénybe. Toroczkai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának feje is 32 alkalommal szólalt meg, ezek összesen 3 óra 20 percig tartottak. Az LMP frakciója még a tavaszi ülésszak kezdete (február 24.) előtt megszűnt, ugyanis Csárdi Antal kilépett a zöldpárti frakcióból, így annak létszáma 5 fő alá csökkent. A korábbi frakcióvezetőjük, Ungár Péter 2025-ben nem szólalt fel.

Váltás volt év közben a DK-frakció élén is. Gyurcsány Ferenc frakcióvezető visszavonult a közélettől, május 9-én lemondott parlamenti mandátumáról, az idei évben ő sem kért szót az Országgyűlésben. Utódja a képviselőcsoport élén Sebián-Petrovszki László lett, aki viszont 7 alkalommal is felszólelt, melyek összesen 45 percig tartottak.

Az egy felszólalós képviselők listája 15 főből áll, közülük 14-en a kormánypártok frakcióiban ülnek. A kivétel a momentumos Stummer János, aki saját mentelmi ügyében – gyülekezési joggal visszaélés miatt tettek ellene feljelentést – szólalt fel 1 percben meglehetősen emlékezetes módon.

Akik némák maradtak

Az év során több mandátumváltozás is történt a parlamenti patkóban. Év elejéhez képest két időközi választáson addig betöltetlen mandátumról is döntöttek a választók, így került be az Országgyűlésbe a fideszes Csibi Krisztina és került vissza a DK-s Varju László.

Még a tavaszi ülésszak kezdete előtt, február 21-én mondott le mandátumáról a Fidesz „régi motorosa”, Varga Mihály, aki a jegybank alelnöke lett. Az ő mandátumát Fülöp Attila kapta meg.

A jegybank felügyelőbizottságának tagjává választotta az Országgyűlés a fideszes Kovács Zoltánt, aki így szintén lemondott az országgyűlési képviselői tisztéről, az ő helyére Király Nóra ült be. A szintén fideszes Hende Csaba május 31-ével vált meg parlamenti székétől (alkotmánybíróvá választották), az ő mandátumát Csuzda Gábor kapta meg.

Ellenzéki oldalon két csere volt parlamenti lemondás miatt: a DK-s Gyurcsány Ferenc helyére Rónai Sándor, míg a momentumos Orosz Anna székébe Stummer János ült.

Így január 1-jétől elvileg összesen 204 képviselő kérhetett volna szót a Tisztelt Házban, a gyakorlatban azonban Varga Mihálynak a már említett ok miatt nem volt lehetősége. (A Magyar Nemzeti Bank elnökeként azonban a honatyák több alkalommal is kérdezték őt. – A szerk.)

Rajta kívül 16 olyan képviselő volt, akinek bár a lehetőség adott volt, de mégsem élt a felszólalás lehetőségével. Ebből hét honatya fideszes: Demeter András, Horváth István, Kovács József, Kovács Zsolt, Kövér László (az ülésvezetéshez szükséges megszólalások természetesen nem minősülnek érdemi parlamenti felszólalásnak, azok úgynevezett technikai megszólalások – A szerk.), Kubatov Gábor és Tiba István. Kubatov, aki egyébként a Fidesz pártigazgatója, utoljára 2007-ben szólalt fel az Országgyűlésben.

Kövér László nem élt a lehetőséggel
Kövér László nem élt a lehetőséggel
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A néma ellenzékiek közül négyen a Momentum képviselői: Gelencsér Ferenc, Hajnal Miklós, Orosz Anna (ő május 9-én mondott le mandátumáról, így lehetősége lett volna szót kérni) és Tompos Márton. A DK képviselői közül a már említett Gyurcsány Ferenc mellett Oláh Lajos sem szólalt fel, ahogy két független, korábban LMP-s képviselőt sem hallhattunk idén a parlament falai között: Bakos Bernadettet és a már szintén említett Ungár Pétert.

Rajtuk kívül még a Facebookon nagyon aktív Hadházy Ákos független képviselő sem beszélt 2025-ben a Tisztelt Ház falai között.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

Az, hogy Orbán mostanában olyan élesen kritizálja mind Brüsszelt, mind Kijevet, azt fedi el, hogy otthon példátlan nyomásnak van kitéve – írja a Die Welt.

Az ÁSZ 13 állami alapítvány és egyesület pénzügyeit ellenőrizte

Az ÁSZ 13 állami alapítvány és egyesület pénzügyeit ellenőrizte

Nem szerepelt közöttük a Mathias Corvinus Collegiumot üzemeltető Tihanyi Alapítvány, az Áder János felügyelte Kék Bolygó Alapítvány, de az eredetileg a kínai Fudan Egyetem építésére létrehozott alapítvány sem.

Nem lesz kellemes karácsonya Karácsony Gergelynek

Nem lesz kellemes karácsonya Karácsony Gergelynek

Egy friss kormányrendelet 98 milliárd forintot von el Budapesttől.

Orbán Viktor szerint ez az utolsó békeév Európában

Orbán Viktor szerint ez az utolsó békeév Európában

A kormányfő a Magyar Nemzetnek adott ünnepi interjút.

A régiségkeresős műsor továbbra is óriási kedvenc

Verhetetlen a Kincsvadászok? Újabb jó hírt kapott a TV2

Így alakultak az 51. hét nézettségi adatai.

Őrizetbe vették Greta Thunberget

Őrizetbe vették Greta Thunberget

A rendőrség szerint az aktivista a terrorizmusellenes törvényt szegte meg.

Orbán Viktor nem állt ki? Itt az év utolsó Kormányinfója, érkeznek a bejelentések!

Ezt mondta Gulyás Gergely a budapesti békecsúcsról – itt van, mi történt a keddi Kormányinfón

Több éves hagyományt tör meg a kedd délutáni Kormányinfó. Percről percre közvetítésünk.

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

Elárulta, hogy mit tennének, ha kormányra jutnának.

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

Ügyfélkapun érkezett a kormány levele.

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

A miniszter mindenkivel tárgyalna.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168