Közélet Lázár János Luxus

Kiderült, kitől kapta Lázár János a luxus Mercedest

mfor.hu

Egy állami pénzből gründolt alapítvány biztosítja a Mercedes V-osztályú, felsőkategóriás kisbuszt az építési és közlekedési miniszter számára. 

A hvg.hu azt írja, hogy kérdésükre a miniszter egy Lázár-infón azt mondta: „A Jövő Nemzedék Földje Alapítványon keresztül biztosítják számomra a kisbuszt”.

A Jövő Nemzedék Földje Alapítványt (JNFA) éppen úgy az állam alapította és növesztette nagyra állami vagyonból, mint a többi közérdekűnek mondott vagyonkezelő alapítványt.

Lázár János lett az alapítvány kuratóriumi elnöke – az ő feladata volt már 2018 óta a később a JNFA-hoz került mezőhegyesi állami gazdaság felvirágoztatása. A JNFA 2022-ben megkapta az államtól a ménesbirtokot 8,5 ezer hektár termőfölddel, valamint 15 milliárd forintot is kapott tőle.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium nem tagadta, hogy a 2025-ben forgalomba helyezett járművet a tárcavezető használja, de azt állította, hogy azt nem az állam biztosítja. Arról nem adott tájékoztatást, hogy miért pont egy ilyen kisbusz került a miniszterhez és mennyiért.  

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szerint idén október közepéig 4,88 millió forintba került a jármű üzemben tartása. Mivel idén márciusban vették először nyilvántartásba, az átlagos havi üzemeltetési költség elérte a 600 ezer forintot.

A kisbusz alapáron közel 30 millió forintba kerül, és a lap szerint kilóg a minisztériumok megszokott járműflottájából.

